OnePlus svela il design dell’Ace 6 Ultra: un flagship pensato per il gaming

OnePlus ha mostrato in anteprima il suo nuovo top di gamma perfetto per i giocatori, ovvero l' Ace 6 Ultra . Anche stavolta sarà dotato di uno schermo a 165 Hz e si aggiungerà ai modelli Ace 6 e OnePlus 15R (ovvero la versione globale dell'Ace 6T). In attesa di ulteriori informazioni concrete, diamo una prima occhiata al nuovo smartphone.

Design e caratteristiche

Prima di tutto, come vi abbiamo anticipato, questo smartphone sarà dotato di schermo a 165 Hz in collaborazione con BOE. L'obiettivo è quello di "fornire un'esperienza visiva ottimizzata per gli eSport". Il design complessivo non cambia molto rispetto al modello Ace 6, quindi troviamo una parte posteriore molto simile, insieme al comparto fotografico invariato. L'azienda ha messo in evidenza la variante cromatica "Ace Awakening", realizzata con un processo di incisione laser 3D, con una parte posteriore nera e un logo Ace riflettente al centro.

OnePlus Ace 6 Ultra (immagine indicativa)

Non sono state rivelate ulteriori informazioni concrete; se siete curiosi, potete dare un'occhiata più approfondita al post ufficiale su weibo, che trovate a questo link.

Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9500, rispetto allo Snapdragon 8 Elite utilizzato sul modello base OnePlus Ace 6. Lo schermo dovrebbe essere da 6,8 pollici, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 8.500 mAh con ricarica cablata a 100 W.