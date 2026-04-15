PlayStation Plus Extra: un leak svela in anticipo i principali giochi di aprile

Il solito e affidabile leaker Billbil-kun , come da tradizione, ha anticipato con un leak quelli che dovrebbero essere i principali giochi in arrivo con PlayStation Plus Extra ad aprile , e si tratta di tre titoli decisamente interessanti.

In attesa di conoscere gli altri giochi della lineup di aprile

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, i nuovi giochi di aprile su PlayStation Plus Extra e Premium verranno annunciati nella giornata di oggi, ma tra questi i tre considerati "principali" sono dunque emersi dal consueto leak pubblicato da Dealabs.



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Il titolo di copertina dovrebbe dunque essere Horizon Zero Dawn Remastered, altra versione rimasterizzata di uno dei giochi recenti più noti da parte di PlayStation Studios, portato al passo coi tempi su PS5 in questa nuova versione.

L'action adventure in terza persona con protagonista Aloy ha dato origine a un vero e proprio franchise, ma in questo caso abbiamo modo di riprovare il capitolo originale in una nuova veste grafica aggiornata con una versione evoluto del Decima Engine di Guerrilla.

The Crew Motorfest è un gioco di corse arcade da parte di Ubisoft che si caratterizza per la presenza di un ampio open world in cui gareggiare a bordo di mezzi diversi, dando una notevole spinta alla varietà del gameplay, rimanendo un titolo decisamente molto piacevole.

Il terzo è praticamente un'istituzione: Football Manager 26 è la nuova versione del più celebre manageriale di calcio, aggiornato alla nuova stagione e con una notevole evoluzione tecnica applicata con il cambio di motore grafico, essendo passato a Unity. Per chi ha la giusta inclinazione è praticamente imperdibile.

Per la conferma su questi e per conoscere gli altri giochi che arriveranno questo mese (compresi i titoli classici del tier Premium) vi rimandiamo dunque all'annuncio ufficiale di Sony che dovrebbe arrivare oggi intorno alle 17:00.