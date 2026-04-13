L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile è dietro l'angolo

Con l'avvicinarsi della metà del mese, si avvicina anche il momento in cui Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 destinati ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per aprile.
Non esiste una data ufficiale, ma la tabella di marcia del servizio è ormai piuttosto prevedibile: di norma, le novità dei tier superiori vengono annunciate il mercoledì successivo al debutto dei giochi mensili dell'Essential, salvo rare eccezioni. Se la tradizione verrà rispettata, l'annuncio dovrebbe arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 15 aprile.
A complicare leggermente le previsioni c'è però la variabile State of Play. Secondo l'ultima indiscrezione diffusa da NateTheHate, il prossimo evento PlayStation sarebbe fissato per giovedì 16 aprile. Se la voce dovesse rivelarsi corretta, Sony potrebbe decidere di rimandare l'annuncio dei giochi Extra e Premium per includerli direttamente nella presentazione, come già accaduto in passato.
Debutto martedì 21 aprile
In ogni caso, l'annuncio è atteso entro la settimana, e anche la data di disponibilità dei nuovi titoli sembra facile da prevedere: il catalogo dovrebbe aggiornarsi nella mattinata di martedì 21 aprile. Nello stesso giorno, alcuni giochi lasceranno la libreria di Extra, tra cui Dave the Diver.
Resta invece totale il riserbo sui titoli in arrivo. Per scoprirli sarà necessario attendere direttamente comunicazioni ufficiali da parte di Sony o eventuali anticipazioni da parte di insider affidabili, come billbil-kun, che più in volte in passato ha svelato in anticipo i giochi in arrivo per il servizio.