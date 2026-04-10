Alcuni giocatori PS Plus stanno odiando Tomb Raider I-III Remastered su PS5

Tra i vari titoli c'è anche Tomb Raider I-III Remastered , accessibile in versione PS4 e PS5. Peccato però che alcuni utenti non stiano affatto apprezzando la versione per l'attuale generazione di console di Sony.

Da alcuni giorni sono disponibili i giochi di PS Plus Essential - il livello base del servizio in abbonamento di PlayStation - e i fan si stanno divertendo con le varie opere rese disponibili senza costi aggiuntivi.

Il problema di PS Plus e Tomb Raider I-III Remastered

Il motivo è legato ai Trofei. Sebbene per molti non siano un elemento rilevante, per alcuni giocatori è fondamentale poter ottenere i Trofei e soprattutto i Platini. Peccato però che la versione PlayStation 5 di Tomb Raider I-III Remastered non includa alcun Platino.

Il motivo è legato al fatto che, nella generazione PS5, Sony non permette alle Collection di avere liste trofei separate, a differenza di quanto capita su PS4 dove i tre Tomb Raider hanno liste indipendenti con tre Platini. Per molti utenti quindi non ha senso giocare i tre titoli senza poter ottenere un singolo Platino.

Ovviamente la versione PS4 è graficamente inferiore, ma tramite Reddit ci sono varie testimonianze di utenti che preferiscono giocare una versione peggiore pur di poter ottenere i Platini. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo infine quali sono gli altri giochi di PS Plus Essential di aprile 2026 per PS4 e PS5.