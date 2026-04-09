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Giocando a Resident Evil Village tramite PS Plus ottenete credito per un film su Sony Pictures Core

Sony Pictures Core vi permette di ottenere del credito per ottenere un qualsiasi film della libreria, ma dovete prima giocare a Resident Evil Village tramite PS Plus. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
Lady Dimitrescu di Resident Evil Village
Resident Evil Village
Resident Evil Village
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Secondo quanto segnalato da PlayStationLifeStyle, Sony sta mandando ai giocatori delle email che spiegano che è possibile ottenere un credito per Sony Pictures Core semplicemente giocando a Resident Evil Village tramite l'abbonamento PS Plus Extra.

Il limite di tempo è il 30 aprile e non è nemmeno necessario giocare l'intero videogioco.

Come funziona la promozione di Resident Evil Village

Sulla base di quanto indicato, è necessario giocare unicamente 30 minuti per ottenere un credito gratuito a Sony Pictures Core, tramite il quale richiedere uno qualsiasi dei film presenti sul servizio. Questa offerta è disponibile per chiunque sia abbonato a PS Plus Extra, visto che Resident Evil Village è disponibile tramite tale livello di abbonamento (PS Plus Premium, ricordiamo, include i vantaggi di Extra).

Ovviamente, dovete prima scaricare l'app Sony Pictures Core e fare in modo che questa sia collegata al vostro account PlayStation Network. Inoltre, il credito potrebbe richiedere un po' di tempo per arrivare (entro l'8 maggio secondo le email).

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Non viene precisato se la promozione è valida anche per chi non è abbonato ma possiede Resident Evil Village: supponiamo di no e, in generale, suggeriamo di usare la versione PS Plus Extra se siete abbonati, così da non correre rischi.

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