Motorola Razr 70 Ultra, nuovi render ufficiali svelano design e altre caratteristiche

Dopo aver visto i primi render CAD, stavolta sono state condivise le prime immagini promozionali effettive del nuovo Motorola Razr 70 Ultra . Considerando quanto accaduto in precedenza, possiamo aspettarci anche stavolta una presentazione entro la fine del mese. Nel frattempo, diamo una prima occhiata al design di questo pieghevole e scopriamo le possibili novità.

Design, colori e caratteristiche

Le colorazioni proposte nelle immagini sono due: Orient Blue Alcantara e Pantone Cocoa Wood, ovvero marrone e blu. I nomi fanno riferimento ai due materiali che richiamano rispettivamente l'alcantara e il legno, come potete vedere dalle immagini che stiamo per mostrarvi. Non una vera e propria novità, dato che si tratta delle stesse opzioni cromatiche già proposte sul Razr 60 Ultra, ma potremmo aspettarci nuove tonalità, quindi vi aggiorneremo.

Passiamo quindi al design. Ecco di seguito i render.

Dalle immagini non è visibile la fotocamera frontale. Le ipotesi sono quindi due: la fotocamera si trova sotto il display o, semplicemente, si tratta di un semplice errore di rendering (questa ipotesi è più probabile). Per il resto, non sembrerebbero esserci particolari cambiamenti rivoluzionari, ma ricordiamo che i render non sempre rappresentano la versione definitiva del prodotto.