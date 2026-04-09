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Il livello di Bowser Jr. in Super Mario Galaxy - Il Film è stato creato in Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 è una piattaforma di gioco nella quale creare livelli, prendendo ispirazione da diverse direzioni, compreso Super Mario Galaxy - Il Film.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
Bowser e Bowser Jr.
Super Mario Maker 2
Super Mario Maker 2
News Video Immagini

Super Mario Galaxy - Il Film ci porta in una avventura 3D animata piena di personaggi storici della serie Nintendo, ma ci sono dei frangenti nei quali la pellicola ci permette di rivivere il vecchio stile 2D della serie.

Ad esempio, c'è un momento nel quale Mario e Peach, che cercano di accedere al castello di Bowser Jr., devono completare un livello a due dimensioni. Ora, i creatori di contenuti di Super Mario Maker 2 stanno ricreando quel livello.

Il livello di Super Mario Galaxy - Il Film

Uno dei primi è KoopsReturns, che ha condiviso la propria creazione con tanto di codice per poter trovare il livello (1CM-P5R-8LG) che si chiama "Meet Your Maker - Galaxy Movie".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ovviamente, nel film non è possibile vedere il livello nella sua interezza in quanto in alcuni frangenti si torna alla grafica 3D. Di conseguenza, KoopsReturns ha approssimato una versione 2D delle sezioni che non sono visibili in pixel art. Si tratta per certo di una sfida non da poco, ve lo diciamo subito, quindi preparatevi a faticare se non siete esperti giocatori di platform.

Nintendo sta rimuovendo "migliaia" di livelli da Super Mario Maker 2 e forse i fan hanno capito perché Nintendo sta rimuovendo migliaia di livelli da Super Mario Maker 2 e forse i fan hanno capito perché

Il film ha chiaramente risvegliato la passione dei giocatori per Super Mario. Non a caso, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il più venduto su eShop per Nintendo Switch.

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