La console Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress: ecco alcuni coupon per risparmiare ulteriormente

La console Nintendo Switch 2 è attualmente su AliExpress a 422,81 €, ma con i codici SSIT45 o ITSS45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Specifichiamo che si tratta dellla versione europea.
Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.
Console Nintendo Switch 2 in offerta
Secondo gli ultimi annunci ufficiali, la console aumenterà di prezzo a partire da settembre, passando da 469,99€ a 499,99€. Potrebbe essere quindi l'occasione giusta per acquistarla prima che i prezzi aumentino, magari usufruendo dei coupon per risparmiare quanto più possibile. Si tratta della console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz.
Presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.