Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, Doma arriva il 28 maggio come DLC

Il contenuto sarà acquistabile singolarmente tramite il " Doma Character Pack ", oppure incluso nell'"Infinity Castle - Part 1 Character Pass", il pass dedicato a diversi personaggi aggiuntivi ispirati all'arco del Castello dell'Infinito. Con l'arrivo di Doma si conclude anche il ciclo di contenuti previsto per questo primo pacchetto.

Aniplex e CyberConnect2 hanno confermato che Doma entrerà nel roster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 a partire dal 28 maggio come personaggio scaricabile.

I dettagli del DLC

L'editore ha pubblicato anche un trailer di gameplay per mostrare il personaggio in azione.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Come tutti gli altri personaggi aggiuntivi, "Doma" sarà disponibile nella "Modalità scontro". Inoltre, sono inclusi oggetti come una tessera squadra ammazzademoni e citazioni.

Complessivamente, il DLC include: Il personaggio giocabile "Doma"; la Foto profilo, le Citazioni, un Ornamento, la Cornice ID ammazzademoni (*disponibile come ricompensa maestria per "Kaigaku"); i Titoli (*disponibile come ricompensa maestria per "Doma"); la voce di sistema in battaglia per "Doma" (*disponibile come ricompensa maestria per "Doma").

Gli altri personaggi dell'Infinity Castle - Part 1 Character Pass sono: Kaigaku, Zen'itsu Agatsuma (Il Castello dell'Infinito), Akaza (Il Castello dell'Infinito), Tanjiro Kamado (Il Castello dell'Infinito), Giyu Tomioka (Il Castello dell'Infinito) e Shinobu Kocho (Il Castello dell'Infinito).