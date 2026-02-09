Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 svela la data del DLC di Tanjiro Kamado da Il Castello dell'Infinito

Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno annunciato la data di uscita del prossimo DLC di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Questa volta è il turno di Tanjiro Kamado nella versione vista nel film Il Castello dell'Infinito, che sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su tutte le piattaforme: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam).

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra il personaggio in azione mentre sfoggia combinazioni di fendenti fiammeggianti, visibile nel player qui sotto.