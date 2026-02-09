0

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 svela la data del DLC di Tanjiro Kamado da Il Castello dell'Infinito

Il nuovo DLC di Demon Slayer introduce Tanjiro da Il Castello dell'Infinito, disponibile dal 13 febbraio insieme al Pass personaggi dedicato al film.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/02/2026
Tanjiro in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect2 hanno annunciato la data di uscita del prossimo DLC di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Questa volta è il turno di Tanjiro Kamado nella versione vista nel film Il Castello dell'Infinito, che sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su tutte le piattaforme: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam).

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra il personaggio in azione mentre sfoggia combinazioni di fendenti fiammeggianti, visibile nel player qui sotto.

Tanjiro si unisce a tanti altri personaggi apparsi nel film Il Castello dell'Infinito

Questa variante di Tanjiro Kamado, così come gli altri personaggi arrivati di recente tramite DLC, è basata su Il Castello dell'Infinito, il primo film della trilogia conclusiva di Demon Slayer, uscito nei cinema italiani lo scorso 11 settembre.

Tanjiro Kamado può essere acquistato singolarmente al prezzo di 4,99 euro. Inoltre, è incluso nel Pass personaggi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, in vendita a 29,99 euro, che comprende anche altri sei lottatori provenienti dalla pellicola campione d'incassi: Zen'itsu Agatsuma, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Kaigaku, Doma e Akaza.

