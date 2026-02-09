Apple iPhone 17e: diverse novità attese, ma il prezzo resterà invariato

Manca pochissimo alle presentazione del nuovo iPhone 17e . Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, basandoci ovviamente su alcune indiscrezioni, il prossimo smartphone di Apple dovrebbe essere annunciato il 19 febbraio. Una data indicativa, anche perché è insolito che Apple presenti nuovi prodotti di giovedì. Tuttavia, la data coincide con la presentazione dell'iPhone 16e, avvenuta esattamente un anno fa. Ebbene, nuove indiscrezioni riguardano il prezzo, che dovrebbe restare invariato nonostante le diverse novità in arrivo.

Prezzo invariato, nonostante le novità

Stando alle ultime indiscrezioni, l'iPhone 17e costerà ancora 599 dollari, ovvero 729 €, nonostante i diversi cambiamenti in arrivo. Ricordiamo infatti che il nuovo smartphone adotterà il chip A19, con conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni, gaming e tanto altro ancora. A contribuire sarà il supporto MagSafe, finora limitato ai modelli di fascia superiore, nonché il modem C1X e il chip wireless N1.

iPhone 17e (immagine indicativa)

Il modem è fino a due volte più veloce del C1 di prima generazione usato su iPhone 16e. Il chip per Wi-Fi e Bluetooth dovrebbe invece migliorare sia le prestazioni complessive che l'affidabilità di funzioni come Hotspot o AirDrop. Insomma, le novità in arrivo dovrebbero essere diverse e per fortuna non sono previsti cambiamenti di prezzo. Chiaramente queste informazioni dovranno essere confermate o smentite, quindi restiamo in attesa di dettagli concreti.