Testi delle canzoni limitati su YouTube Music: accesso completo solo con Premium?

YouTube Music sta introducendo alcune limitazioni legate alla visualizzazione dei testi . Alcuni segnali erano emersi già in precedenza, in particolare a settembre. Adesso, sempre più utenti ricevono lo stesso tipo di messaggio: dopo cinque testi visualizzati gratuitamente, è necessario iscriversi a YouTube Premium per avere un accesso completo alla funzione. Vediamo meglio i dettagli.

Testi delle canzoni a pagamento

Al momento Google non ha ancora confermato ufficialmente questi cambiamenti, quindi non è chiaro se si tratti di un semplice test o di una modifica destinata a essere introdotta per tutti. In ogni caso, le segnalazioni stanno aumentando a dismisura. Su Reddit molti utenti stanno condividendo schermate molto simili: come vi abbiamo anticipato, dopo cinque testi YouTube vi dirà di dover sottoscrivere un abbonamento a Premium. Facendo ciò, potrete avere accesso ai testi senza più alcuna limitazione.

Le limitazioni di YouTube Music

Una volta raggiunto il limite potrete vedere soltanto le prime righe del testo, mentre tutte le altre sono sfocate. Il numero di testi gratuiti ancora disponibili può essere verificato tramite il banner mostrato nell'immagine. In ogni caso, una novità di questo tipo difficilmente entusiasmerà gli utenti, ma rappresenterebbe una mossa strategica per YouTube. L'azienda spingerebbe così verso l'abbonamento, che consente di usufruire dell'ascolto offline, dell'assenza di pubblicità e di altri vantaggi, tra cui l'accesso completo ai testi, diventati sempre più rilevanti negli ultimi anni. Non ci resta quindi che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli al riguardo.