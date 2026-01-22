Scopriamo le novità di YouTube per il 2026: musica, IA, supporto ai creator e molto altro

Come ogni anno, YouTube ha svelato le sue priorità per il 2026 , puntando a introdurre cambiamenti concreti e mirati nella piattaforma. La priorità assoluta è reinventare l'intrattenimento, ampliando la varietà degli Shorts, integrando nuovi formati e introducendo altre novità. Anche sul fronte musicale possiamo aspettarci delle modifiche volte a trovare più facilmente i propri contenuti preferiti.

Gli aggiornamenti nel 2026

Neal Mohan, CEO di YouTube, ha condiviso quelle che sono le priorità assolute per quest'anno. Come vi abbiamo anticipato, il primo obiettivo è quello di reinventare l'intrattenimento. Gli YouTuber, secondo quanto riportato, stanno acquistando studi televisivi di grandi dimensioni per sperimentare nuovi formati e produrre programmi televisivi di alta qualità. "Si tratta di programmi realizzati da creatori che si danno il via libera da soli".

Altre novità riguardano gli Shorts: "Quest'anno renderemo gli Shorts ancora più vari integrando diversi formati, come i post con immagini direttamente nel feed, rendendo più facile rimanere in contatto con i tuoi creatori preferiti". Inoltre, presto verrà annunciato un servizio multiview completamente personalizzabile e oltre 10 piani YouTube TV che spaziano dallo sport all'intrattenimento.

Non mancano cambiamenti che riguardano bambini e adolescenti: l'obiettivo è garantire che YouTube rimanga un luogo sicuro di esplorazione. Per i genitori sarà ancora più semplice creare nuovi canali per bambini e passare facilmente da un account all'altro. Inoltre, sono stati già annunciati aggiornamenti per rafforzare e semplificare i controlli parentali. Tra le altre priorità è presente anche il potenziamento dell'economia dei creator, che avranno più modi per guadagnare.