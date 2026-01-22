Scopriamo le novità di YouTube per il 2026: musica, IA, supporto ai creator e molto altro

Come ogni anno, YouTube ha svelato le sue priorità per il 2026, puntando a introdurre cambiamenti concreti e mirati nella piattaforma. La priorità assoluta è reinventare l'intrattenimento, ampliando la varietà degli Shorts, integrando nuovi formati e introducendo altre novità. Anche sul fronte musicale possiamo aspettarci delle modifiche volte a trovare più facilmente i propri contenuti preferiti.
Gli aggiornamenti nel 2026
Neal Mohan, CEO di YouTube, ha condiviso quelle che sono le priorità assolute per quest'anno. Come vi abbiamo anticipato, il primo obiettivo è quello di reinventare l'intrattenimento. Gli YouTuber, secondo quanto riportato, stanno acquistando studi televisivi di grandi dimensioni per sperimentare nuovi formati e produrre programmi televisivi di alta qualità. "Si tratta di programmi realizzati da creatori che si danno il via libera da soli".
Altre novità riguardano gli Shorts: "Quest'anno renderemo gli Shorts ancora più vari integrando diversi formati, come i post con immagini direttamente nel feed, rendendo più facile rimanere in contatto con i tuoi creatori preferiti". Inoltre, presto verrà annunciato un servizio multiview completamente personalizzabile e oltre 10 piani YouTube TV che spaziano dallo sport all'intrattenimento.
Non mancano cambiamenti che riguardano bambini e adolescenti: l'obiettivo è garantire che YouTube rimanga un luogo sicuro di esplorazione. Per i genitori sarà ancora più semplice creare nuovi canali per bambini e passare facilmente da un account all'altro. Inoltre, sono stati già annunciati aggiornamenti per rafforzare e semplificare i controlli parentali. Tra le altre priorità è presente anche il potenziamento dell'economia dei creator, che avranno più modi per guadagnare.
Strumenti IA e altre novità
Quest'anno i creatori potranno realizzare Shorts utilizzando la propria immagine basata sull'IA, sperimentare con la musica o produrre giochi con un semplice prompt di testo. "L'ascesa dell'intelligenza artificiale ha sollevato preoccupazioni riguardo ai contenuti di bassa qualità, noti anche come "AI slop". In quanto piattaforma aperta, consentiamo un'ampia libertà di espressione, garantendo al contempo che YouTube rimanga un luogo in cui le persone si sentono a proprio agio nel trascorrere il loro tempo", si legge.
"Negli ultimi 20 anni abbiamo imparato a non imporre preconcetti all'ecosistema dei creator. Oggi, tendenze un tempo considerate strane, come l'ASMR e guardare altre persone giocare ai videogiochi, sono diventate dei successi mainstream. Ma questa apertura comporta la responsabilità di mantenere l'elevata qualità dell'esperienza di visione che le persone desiderano. Per ridurre la diffusione di contenuti IA di bassa qualità, stiamo attivamente potenziando i nostri sistemi consolidati che hanno avuto molto successo nella lotta contro lo spam e i clickbait e nella riduzione della diffusione di contenuti ripetitivi e di bassa qualità".