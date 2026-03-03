TCL svela i nuovi TV P7L QLED 4K con funzionalità IA avanzate, Dolby Vision e altro ancora

Al MWC 2026, TCL ha svelato la nuova gamma di televisori P7L QLED basati su Google TV e con diverse nuove funzionalità. Tra le principali novità troviamo infatti il supporto AI Gaming Agent e Dolby Atmos, rendendo questo prodotto ideale per ascoltare musica, guardare film o giocare. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche dei televisori

Questi televisori sono dotati di un pannello 4K UHD con risoluzione di 3840x2160 e una frequenza di aggiornamento nativa di 60 Hz. Inoltre, utilizzano un pannello LCD HVA abbinato a materiali Colorful Quantum Crystal. Ciò si traduce in una maggiore resa e precisione dei colori, con immagini ancora più nitide e convincenti e una copertura del 93% dello spazio colore DCI P3. Sono inoltre supportati tutti i formati HDR più comuni, Dolby Vision, HDR10+ e HLG. I modelli da 43 a 75 pollici dovrebbero avere una luminosità di picco fino a 400 nit, mentre il modello da 85 pollici dovrebbe arrivare a 450 nit.

TCL P7L QLED

Un'altra novità molto interessante sono gli altoparlanti Hi-Fi Onkyo, con configurazioni a 2.0 canali, ad eccezione del modello più grande che include una configurazione a 2.1 canali per offrire un audio ancora più immersivo con bassi più potenti. Inoltre, come anticipato, i televisori accoglieranno una serie di funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come AI Cinematic Agent e AI Gaming Agent. Queste due regolano automaticamente le impostazioni in base al tipo di contenuto, quindi potrete godervi film o videogiochi e vivere esperienze coinvolgenti. È presente anche una Gamebar integrata che offre un rapido accesso ai controlli dedicati ai giochi, permettendovi di monitorare le prestazioni.