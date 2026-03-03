È ufficiale: OPPO Find X9 Ultra arriverà per la prima volta anche in Europa

In occasione del MWC 2026, OPPO ha confermato che il suo nuovo smartphone Find X9 Ultra sarà disponibile anche in Italia, ma al momento restano ancora sconosciuti prezzi e disponibilità.

Il nuovo OPPO Find X9 Ultra arriverà ufficialmente anche in Europa. A confermarlo è stata proprio la società cinese e si tratta di una vera e propria novità interessante, dato che in precedenza non sono mai stati esportati modelli Ultra. In base alle indiscrezioni emerse finora, le sue caratteristiche sono piuttosto interessanti. Facciamo quindi un breve riepilogo delle principali specifiche.

Il modello Ultra con fotocamere top di gamma Prima di tutto, OPPO ha annunciato la disponibilità dello smartphone in Europa in occasione del MWC 2026 di Barcellona. Per ora, tuttavia, non sono stati svelati altri dettagli, quindi restiamo in attesa di informazioni concrete. Al momento non sappiamo neanche quando farà il suo debutto effettivo, né quanto costerà. Dovrebbe essere presentato a breve, con la disponibilità prevista entro il secondo trimestre. In ogni caso, in base alle indiscrezioni emerse finora, questo smartphone dovrebbe adottare un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. OPPO Find X9 Ultra Inoltre, dovrebbe montare un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, in grado di offrire prestazioni elevate per ogni tipo di attività. La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata da 80 W e 50 W wireless. Il protagonista effettivo sarà il comparto fotografico così strutturato: un sensore principale da 200 MP (Sony LYT-901) con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung ISOCELL JN5), un teleobiettivo periscopico da 200 MP OmniVision con zoom ottico 3x un secondo teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 10x. Si parla anche di un teleconvertitore da 300 mm da poter montare in corrispondenza del sensore principale. Oppo Find X9 Ultra ridefinisce la fotografia con un teleobiettivo da 300 mm