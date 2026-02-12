Oppo Find X9 Ultra avvistato dal vivo: spuntano dettagli sorprendenti su design e specifiche

Un utente di Weibo ha condiviso alcune foto che ritraggono una persona mentre prova il presunto Oppo Find X9 Ultra. Ovviamente il modello in questione è protetto da una custodia apposita per celarne il design, ma considerate le precedenti indiscrezioni pare si tratti proprio del nuovo smartphone di Oppo. Inoltre, sono emersi nuovi dettagli sul comparto tecnico del dispositivo, rivelando informazioni davvero interessanti.
Le fotocamere del modello Find X9 Ultra
Come vi abbiamo anticipato, Android Headlines ha condiviso questi scatti pubblicati da un utente di Weibo. Lo smartphone è coperto da una cover protettiva, ma il design è decisamente inconfondibile. Il modulo della fotocamera, chiaramente sporgente, sembra confermare alcune novità in grado di garantire prestazioni fotografiche di alto livello.
Sappiamo infatti che lo smartphone dovrebbe avere un sensore principale da 200 MP (Sony LYT-901), un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN5), due teleobiettivi periscopici (da 200 MP e 50 MP 10x). Non dovrebbe essere utilizzato, quindi, il sensore ISOCELL HP5. Non è ancora confermato, ma potremmo aspettarci anche un teleconvertitore esterno in grado di raggiungere una lunghezza focale di 300 mm. Chiaramente restiamo in attesa di conferme o smentite e vi aggiorneremo con ulteriori dettagli.
Altre caratteristiche
L'informatore Yogesh Brar ha provato un'unità EVT (per verificare il funzionamento del design prima di passare ai test successivi) e ha svelato alcune caratteristiche interessanti. A quanto pare, infatti, Oppo ha intenzione di aggiornare la capacità della batteria. L'unità testata dovrebbe essere dotata di una batteria da 7.050 mAh rispetto ai 6.100 mAh del Find X8 Ultra. Tuttavia, è inferiore rispetto alla batteria del Find X9 Pro, con capacità di 7.500 mAh.
Inoltre, questo modello utilizzerebbe un pannello OLED BOE da 144 Hz a 1440p, ma le versioni in commercio dovrebbero essere limitate a 120 Hz. Il processore dovrebbe essere uno Snapdragon 8 Elite Gen 5, con prestazioni affidabili e da top di gamma. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni concrete: il debutto globale è previsto pochi mesi dopo il secondo trimestre del 2026 (tra luglio e settembre).