Nintendo sta rimuovendo "migliaia" di livelli da Super Mario Maker 2 e forse i fan hanno capito perché

Super Mario Maker 2 è stato pubblicato nel 2019 e negli ultimi anni non è più stato supportato, ma ci sono vari fan che ancora si divertono a creare e giocare i livelli.

Ora, però, pare che Nintendo abbia deciso di dare una ripulita alla piattaforma creativa per Nintendo Switch, cancellando in blocco svariati livelli. Vediamo i dettagli noti al riguardo.