Nintendo sta rimuovendo "migliaia" di livelli da Super Mario Maker 2 e forse i fan hanno capito perché

Super Mario Maker 2 è stato pubblicato nel 2019 e negli ultimi anni non è più stato supportato, ma ci sono vari fan che ancora si divertono a creare e giocare i livelli.
Ora, però, pare che Nintendo abbia deciso di dare una ripulita alla piattaforma creativa per Nintendo Switch, cancellando in blocco svariati livelli. Vediamo i dettagli noti al riguardo.
Cosa sta accadendo in Super Mario Maker 2
Uno youtuber e streamer, PangaeaPanga, dedito a Super Mario Maker 2 ha segnalato di aver ricevuto una email nella quale gli viene notificato che uno dei suoi livelli è stato eliminato, in seguito alla violazione dell'accordo tra utente e Nintendo sull'uso dell'account e sulle linee guida della community.
Ancora più nello specifico, pare che il problema sia legato al fatto che il livello eliminato includeva qualcosa legato a una pubblicità. Ragionando sulla questione, PangaeaPanga ha notato che la descrizione del livello includeva la scritta "#TeamShell", il nome di una community dedita alla creazione di livelli in Mario Maker.
Aggiungendo altre segnalazioni, pare proprio che il problema sia legato agli #, con "migliaia di livelli a rischio di cancellazione", secondo DGR, un altro creatore di contenuti di Super Mario Maker. Il suggerimento è quindi di fare un backup dei propri livelli eliminando l'hashtag.
Secondo la community, inoltre, questo interessamento improvviso da parte di Nintendo (o di un sistema di controllo automatico) per Super Mario Maker 2 potrebbe suggerire che un terzo capitolo o una rivitalizzazione del secondo sia in arrivo. Voi vorreste un nuovo titolo di questo tipo?
Ricordiamo infine che il primo Super Mario Maker non ha il supporto online dal 2021.