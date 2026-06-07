Blasphemous 2 riceve una espansione gratuita: The Third Sin, già disponibile ora

Secondo quanto svelato, questo nuovo contenuto è grande come un quarto dell'intera mappa del gioco base e del DLC Mea Culpa sommati assieme.

Il team di Blasphemous 2 ha annunciato che è ora disponibile una nuova espansione gratuita per il gioco metroidvania d'azione. Si chiama The Third Sin ed è accessibile su tutte le piattaforme sulle quali il titolo è stato pubblicato.

Il trailer di Blasphemous 2: The Third Sin

Secondo la descrizione ufficiale, "Blasphemous 2: The Third Sin sfida i giocatori a esplorare e superare una parte di Cvstodia che un tempo fungeva da rifugio per i nobili, finché Il Miracolo non ha portato devastazione all'interno delle mura del castello."

"Ambientata tra i corridoi tortuosi della fortezza, torri contorte, una biblioteca cavernosa e una cripta umida, l'espansione include anche una galleria che permette ai giocatori di riaffrontare i boss precedenti, e introduce una nuova esperienza di gioco sotto forma di tre Familiari: entità magiche che accompagnano il Penitente, supportandolo sia nel combattimento che nell'esplorazione."

"All'arsenale del giocatore si aggiunge una nuova arma, una frusta con punta a lama, che arricchisce il set di mosse del Penitente con una serie di attacchi standard e speciali per ridurre i nemici in polvere. Blasphemous II: The Third Sin include inoltre nuove preghiere, costumi sbloccabili, cinque nuovi obiettivi/trofei e altre sei tracce musicali del compositore della serie Carlos Viola, per immergere ancora di più i giocatori nell'inquietante atmosfera del castello."

The Third Sin aggiunge:

Nuova mappa/area da esplorare (¼ delle dimensioni dell'intera mappa di Blasphemous II, inclusa Mea Culpa)

Un nuovo boss

Nuovi nemici

Nuova arma - Frusta con punta a lama

Nuove preghiere

Costumi sbloccabili

Galleria dei boss

Nuova esperienza di gioco - tre Familiari (personaggi di supporto)

Sei tracce musicali aggiuntive

Cinque nuovi obiettivi/trofei

Ecco la recensione di Blasphemous 2.