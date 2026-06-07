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Blasphemous 2 riceve una espansione gratuita: The Third Sin, già disponibile ora

Se siete grandi fan di Blasphemous 2, sarete felici di sapere che potete ora scaricare un aggiornamento gratuito che introduce una nuova espansione, The Third Sin. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/06/2026
Il protagonista di Blasphemous 2
Blasphemous 2
Blasphemous 2
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Il team di Blasphemous 2 ha annunciato che è ora disponibile una nuova espansione gratuita per il gioco metroidvania d'azione. Si chiama The Third Sin ed è accessibile su tutte le piattaforme sulle quali il titolo è stato pubblicato.

Secondo quanto svelato, questo nuovo contenuto è grande come un quarto dell'intera mappa del gioco base e del DLC Mea Culpa sommati assieme.

Il trailer di Blasphemous 2: The Third Sin

Secondo la descrizione ufficiale, "Blasphemous 2: The Third Sin sfida i giocatori a esplorare e superare una parte di Cvstodia che un tempo fungeva da rifugio per i nobili, finché Il Miracolo non ha portato devastazione all'interno delle mura del castello."

"Ambientata tra i corridoi tortuosi della fortezza, torri contorte, una biblioteca cavernosa e una cripta umida, l'espansione include anche una galleria che permette ai giocatori di riaffrontare i boss precedenti, e introduce una nuova esperienza di gioco sotto forma di tre Familiari: entità magiche che accompagnano il Penitente, supportandolo sia nel combattimento che nell'esplorazione."

Blasphemous 2 e l'immaginario cattolico: dalla Cattedrale di Siviglia agli scheletri decorati dei santi Blasphemous 2 e l’immaginario cattolico: dalla Cattedrale di Siviglia agli scheletri decorati dei santi

"All'arsenale del giocatore si aggiunge una nuova arma, una frusta con punta a lama, che arricchisce il set di mosse del Penitente con una serie di attacchi standard e speciali per ridurre i nemici in polvere. Blasphemous II: The Third Sin include inoltre nuove preghiere, costumi sbloccabili, cinque nuovi obiettivi/trofei e altre sei tracce musicali del compositore della serie Carlos Viola, per immergere ancora di più i giocatori nell'inquietante atmosfera del castello."

The Third Sin aggiunge:

  • Nuova mappa/area da esplorare (¼ delle dimensioni dell'intera mappa di Blasphemous II, inclusa Mea Culpa)
  • Un nuovo boss
  • Nuovi nemici
  • Nuova arma - Frusta con punta a lama
  • Nuove preghiere
  • Costumi sbloccabili
  • Galleria dei boss
  • Nuova esperienza di gioco - tre Familiari (personaggi di supporto)
  • Sei tracce musicali aggiuntive
  • Cinque nuovi obiettivi/trofei

Ecco la recensione di Blasphemous 2.

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