Prove You're Human, l'anteprima del nuovo gioco degli autori di 1000xResist

C'è una certa severità nello sguardo di Mesa, e non è difficile capire il perché. Santana, la protagonista di Prove You're Human, è lì per convincerla che tutto ciò a cui crede sia una menzogna. È il suo unico scopo, ed è anche il motivo per cui si è fatta digitalizzare e inserire all'interno del programma che ospita la personalità di Mesa: una raffinatissima intelligenza artificiale di ultima generazione sviluppata da un'azienda tecnologica. Solo che Mesa è così perfetta da essere convinta di essere umana. Il compito di Santana è quello di dimostrarle che si sbaglia.

Da quando, nel 2024, è arrivato 1000xResist (lo abbiamo recensito qui), a sunset visitor si sono rimboccati le maniche. Dovevano dimostrare che quel videogioco fulminante non era stato un caso. Lo studio canadese è formato da immigrati di prima generazione della diaspora di Hong Kong; Remy Siu, Pinki Li e gli altri membri dello studio sono innamorati dell'arte in ogni sua forma, dal teatro sperimentale al videogioco. Quando il COVID ha messo loro i bastoni tra le ruote costringendoli a casa, a Remy Siu è venuta in mente l'idea per 1000xResist: un'invasione, una grande bugia, un sistema da sabotare dall'interno. Un videogioco anarchico e graffiante, perché nato da un contesto altrettanto aspro: le proteste a Hong Kong del 2019 per la proposta di legge cinese sull'estradizione. La mascherina era diventata un simbolo per la città, per celare la propria identità; di lì a poco sarebbe diventata il simbolo di qualcos'altro per il mondo intero.

Sarà facile dimostrare a Mesa che si sbaglia?

1000xResist non era solo il videogioco giusto al momento giusto: dentro c'era quella rabbia e quella urgenza che hanno solo le opere prime. Autentico, trasparente, brillante; è stato un successo. Ha vinto un Peabody Award e il premio come miglior narrativa agli Indie Game Awards di quell'anno, ed è stato candidato al Premio Hugo e al Premio Nebula. Da essere uno studio di perfetti sconosciuti, sunset visitor è stato proiettato sotto la lente d'ingrandimento. Ed è in questo frangente che ha incontrato un'altra azienda reduce da un altro grande successo videoludico: Black Tabby Games, che aveva appena firmato Slay the Princess e cercava il primo progetto su cui investire come editore. I due studi hanno cominciato a collaborare e Prove You're Human è il frutto di questo incontro felice.