Blasphemous 2 e l’immaginario cattolico: dalla Cattedrale di Siviglia agli scheletri decorati dei santi

Sotto lo sguardo vigile di una statua di Nostra Signora de la Soledad, un gruppo di uomini e torso nudo si frusta la schiena in segno di penitenza. Indossano una gonna bianca e hanno il capo coperto, alcuni con delle bende che lasciano scoperti solo gli occhi, altri con un cappello a punta che potrebbe risultare molto familiare agli appassionati di una particolare serie di videogiochi. Ad agosto 2023, Blasphemous è giunto al suo secondo capitolo, Blasphemous 2, guadagnando il favore della critica, ma venendo forse un po' trascurato dal pubblico, travolto da capolavori estivi del calibro di Baldur's Gate III, uscito appena poche settimane prima. La rappresentazione di cui parliamo è contenuta in un dipinto a olio del pittore spagnolo Francisco de Goya, rivoluzionario delle arti visive, capace di illustrare in maniera incisiva e profonda gli abissi dell'animo umano. Ne La Processione dei Flagellanti (dipinto tra il 1812 e il 1819) colpisce la gestione della luce, tutta concentrata sui flagellanti, in modo tale da esaltare il loro fervore e il loro spirito di sacrificio. Allo stesso modo, in Blasphemous gli occhi sono puntati tutti sui gesti del Penitente e sull'abilità non indifferente richiesta dal giocatore, che - specialmente nel primo capitolo - deve sopportare numerose prove (e vedere il personaggio giocante morire molte, moltissime volte) per giungere infine al cospetto del boss finale del gioco. Blasphemous e Blasphemous 2 sono giunti agli onori della cronaca anche a causa dell'impiego dell'immaginario cattolico, e in particolare di suggestioni, architetture e di un certo modo di vivere la fede cattolica diffusi in Spagna, soprattutto nei secoli passati. Discuteremo di questi aspetti e a tal proposito vi diamo un avvertimento: per ovvie ragioni legate alla natura di questo articolo, qui di seguito troverete spoiler anche molto rilevanti sulla trama, i personaggi e l'ambientazione sia di Blasphemous, che del suo seguito, Blasphemous 2.

Il viaggio del Penitente Per prima cosa, un po' di contesto. Blasphemous, pubblicato nel settembre 2019 e sviluppato dal team spagnolo The Game Kitchen, è un videogioco metroidvania con forti elementi d'azione, a livello visivo ispirato alla pixel art degli anni '90. Il rigore richiesto al giocatore è assimilabile a quello necessario per completare i videogiochi soulslike, e la presenza di conseguenze per il personaggio in caso di morte (ad esempio, in Blasphemous 2 si incrementa il livello di Colpa, con ripercussioni non indifferenti sulla barra del fervore del Penitente) è tipica del genere, affermatosi grazie a opere come Dark Souls ed Elden Ring. Gli eventi sono ambientati a Cvstodia, una città chiaramente ispirata a Siviglia - luogo in cui gli sviluppatori di The Game Kitchen hanno sede - e, più in generale, all'estetica del gotico spagnolo. La società di Cvstodia è basata su un culto rigido e pervasivo, comandato da Sua Santità Escribar, assimilabile a una figura papale: ce lo dicono i suoi paramenti e il suo immenso potere. A Cvstodia regna l'imperativo della penitenza, della sofferenza per espiare i peccati compiuti, sotto l'impero e la volontà del Miracolo, entità soprannaturale che si è manifestata in maniera misteriosa. Il Miracolo è un'entità divina ben lontana da quella del Dio misericordioso presente nella gran parte del Nuovo Testamento: è una divinità perversa, vendicativa, dalla volontà opaca, che usa i propri poteri per infliggere tormenti senza fine agli abitanti di Cvstodia. Le architetture di Blasphemous sono ispirate a quelle del gotico spagnolo, e in particolare alla spettacolare Cattedrale di Siviglia, una delle chiese più grandi al mondo e Patrimonio dell'Umanità UNESCO I mostri che abitano Cvstodia e che il protagonista si troverà ad affrontare nel suo viaggio sono stati generati proprio dal Miracolo, che ha piegato gli uomini in forme tremende, condannate a un eterno dolore. Il Penitente non fa eccezione: riportato in vita dal Miracolo, è l'ultimo esponente della Confraternita del Lamento Silente. Espressione del silenzio divino, l'ordine di guerrieri su scomunicato e sterminato dalla Chiesa per essersi opposto agli ordini di Sua Santità Escribar. Richiamato dalla morte e dotato dello stesso cappello dei penitenti dipinti da Goya (chiamato "capirote" in spagnolo) e di una spada chiamata Mea Culpa, creata dal Miracolo e destinata a uccidere Escribar, il Penitente è destinato a un viaggio lungo e tormentoso, difficile anche per gli appassionati dei generi metroidvania e souls, in cui Blasphemous può essere incasellato. In Blasphemous 2 si torna a Cvstodia. Come nel primo videogioco della serie, anche in questo caso la storia è narrata in maniera enigmatica e non lineare, con indizi disseminati nei dialoghi con i personaggi non giocanti (il Penitente, che ha fatto voto di silenzio, è invece muto) e nelle descrizioni degli oggetti reperibili nel mondo di gioco. In base a un trofeo ottenuto all'inizio dell'avventura, possiamo comprendere che gli eventi rappresentati sono ambientati mille anni dopo la conclusione dell'avventura del Penitente originario, che nel finale di Blasphemous era riuscito a uccidere sia Sua Santità Escribar, rivelatosi nella forma di Ultimo Figlio del Miracolo. Blasphemous 2 è pieno di riferimenti al primo capitolo, ma risulta fruibile anche come esperienza sé stante, senza dover per forza recuperare il primo, intransigente episodio delle avventure del Penitente Il Penitente si sveglia dalla sua bara, retta da quella che sembra essere la forma fossilizzata di Deogracias, testimone degli eventi del videogioco e guida del protagonista. Questa volta, compito del Penitente sarà quello di fermare la nascita del Figlio del Miracolo: nel corso del gioco, otterremo visioni di una versione perversa della nascita di Cristo, qui trasfigurata in un evento tremendo, foriero di sofferenza e tormento per tutta la popolazione di Cvstodia. Il Figlio del Miracolo sembra essere la causa delle mostruosità che ci troviamo ad affrontare nel corso del gioco. Il boss finale è proprio lui, monumentale presenza che assume il nome di Devozione Incarnata e regge tra le mani un cuore dorato, potente simbolo cattolico che analizzeremo tra poco.

La penitenza dei flagellanti Il dipinto che Goya dedicò alla processione dei flagellanti è gravido delle convinzioni politiche liberali del pittore, intento a mostrare le conseguenze cruente di una fede cattolica impiegata dal Re spagnolo per tenere compatte le masse e motivare le sue azioni Critici e giocatori appassionati della serie Blasphemous sono stati concordi nel considerare il secondo episodio meno ostico rispetto alla prima iterazione delle avventure del Penitente. La difficoltà è certamente un elemento soggettivo e dipende molto dalle attitudini individuali dei giocatori, ma il lavoro di The Game Kitchen su questo seguito è stato certamente guidato dai feedback delle recensioni della stampa e degli utenti, che hanno lamentato una gestione non sempre lineare del livello di sfida, oltre a una certa opacità nella progressione esplorativa. È una penitenza forse meno intensa per i giocatori, questo Blasphemous 2, ma non per questo si è perso l'elemento che più caratterizza Cvstodia: l'aperta celebrazione della sofferenza e dell'espiazione del peccato. Su questo tripudio di mostruosi tormenti si innesta il cammino del Penitente, chiamato a opporsi a forze divine. Blasphemous si pone come una vera e propria processione di flagellanti, come vista nel dipinto di Goya. Il pittore, lontano dall'aver concepito il dipinto come una celebrazione a tutto tondo della fede cattolica, era anzi critico verso le manifestazioni più crude e manichee del culto: il Tribunale dell'Inquisizione e il dolore autoinflitto dai fedeli con le fruste sono tra i bersagli della sua critica, proveniente dagli ambienti liberali dell'epoca, di cui Goya faceva parte. Potremmo quindi interpretare la potente, nettissima luce imposta sui flagellanti dal pittore come un modo per evidenziare gli elementi del culto cattolico che Goya desiderava porre sotto la lente d'ingrandimento: l'esaltazione di una sofferenza fine a sé stessa e del potere soverchiante della religione, difeso a spada tratta dal re di Spagna Ferdinando VII di Borbone. Ancora oggi, nel corso della Settimana Santa, a Siviglia sfilano centinaia di persone incappucciate, fedeli intenti a compiere penitenza in questo periodo sacro per il cattolicesimo Ancora oggi, i Penitenti delle confraternite spagnole continuano a celebrare la Settimana Santa della passione di Cristo indossando il capirote, il copricapo portato anche dal protagonista di Blasphemous. Celebrata fin dal XVI secolo, la Settimana Santa è particolarmente sentita a Siviglia, in cui si tengono ben 58 processioni. I turisti accorrono per ammirare le fatiche dei sudati "costaleros", gli uomini che trasportano a spalla icone e statue di Maria, Cristo e dei santi celebrati dalla religione cattolica, coperti di mantelli ricamati, ornati d'oro, d'argento e di pietre preziose. Il capirote ha un robusto legame con il concetto di penitenza: in Spagna, il Tribunale della Santa Inquisizione usava punire i condannati facendo loro indossare proprio il capirote, e costringendoli a percorrere più e più volte le vie della città, esposti alle ingiurie e agli assalti fisici da parte dei concittadini. Se per Goya la rappresentazione di una di queste processioni era finalizzata a porre una critica al culto cattolico e al suo sfruttamento da parte delle autorità politiche - interessate a usare la religione come "collante" per la popolazione e come possibile giustificazione per il proprio agire - non sembra che questo sia stato l'intento di The Game Kitchen. Contrariamente a quanto rilevato da alcuni commentatori cattolici scandalizzati, l'opera del team spagnolo non sembra avere un intento critico nei confronti della religione cattolica, nonostante la "blasfemia" di cui parla il suo stesso titolo. Blasphemous prende in prestito concetti, simboli e suggestioni del culto cattolico, senza però portare avanti una critica verso la religione, e senza dimostrare un particolare intento politico. Anzi: il Penitente/giocatore è invitato a sopportare ripetute morti/game over con la stessa pertinacia e ostinazione dimostrate dai flagellanti della Settimana Santa.

Architetture intimidatorie Gli sviluppatori di The Game Kitchen hanno sede nella splendida città di Siviglia, e si sono ispirati alla cattedrale della città per realizzare spazi virtuali come quelli di Madre delle Madri, presente sia nel primo, sia nel secondo capitolo di Blasphemous Il rapporto tra presente e passato nei mondi videoludici è stato rappresentato in maniera particolarmente suggestiva da Dark Souls III, in rapporto al primo capitolo della serie di FromSoftware, Dark Souls. Nel terzo capitolo, ci si accorge ben presto che il regno di Lothric è collocato nello stesso luogo su cui un tempo sorgeva di Lordran - ambientazione del primo Dark Souls - e ne costituisce una sorta di evoluzione, nell'ambito di quella spirale di cicli e cambiamenti che caratterizza la trama concepita da Hidetaka Miyazaki per questo memorabile mondo virtuale. Il momento in cui ciò diventa evidente a qualsiasi giocatore appassionato della serie è rappresentato dall'ingresso ad Anor Londo, città degli dei, centrale nel primo Dark Souls. Deprivata della luce magicamente imposta da Gwyndolin - ucciso dal portatore del Segno Oscuro - Anor Londo è ora fredda, preda dell'arbitrio e della fame di Aldritch, Divoratore degli Dei. Ispirata alle maestose architetture del Duomo di Milano, la Cattedrale di Anor Londo è sede di due dei combattimenti più memorabili della serie FromSoftware, e dell'intrattenimento videoludico in generale: parliamo della battaglia contro Ornstein e Smough nel primo capitolo, e di quella contro Aldritch del terzo. La Cattedrale di Anor Londo è ispirata, per espressa ammissione di FromSoftware, agli spazi e alla maestosità del Duomo di Milano, la cui costruzione iniziò quindici anni prima dell'avvio dei lavori sulla Cattedrale di Siviglia Parte non indifferente del fascino di questi combattimenti è certamente da rintracciare nella loro ambientazione. La Cattedrale di Anor Londo è una struttura imponente, sia dall'interno, sia dall'esterno; il protagonista è chiamato a muoversi fuori e dentro di essa con circospezione, a causa della presenza di alcuni dei nemici più pericolosi di entrambi i giochi. I soffitti altissimi seguono le linee e la filosofia del gotico più maestoso e mastodontico, un movimento artistico concepito per dimostrare in maniera tangibile il potere assoluto di Dio, provando cosa è possibile compiere con la sua grazia. Le architetture del Duomo di Milano e della Cattedrale di Anor Londo sembrano impossibili, surreali, frutto di capacità non umane - le stesse richieste ai giocatori per battere nemici come Ornstein e Smough, un vero e proprio muro contro cui si sono infrante le aspirazioni di tanti avventurieri in Dark Souls. The Game Kitchen ha imparato la lezione e ha trasposto in pixel art quel senso di immensità, di meraviglia e di riverenza ispirati nei giocatori dalle strutture gotiche impiegate da FromSoftware nei suoi videogiochi. Blasphemous 2 si erge letteralmente su questo: Madre delle Madri è una chiesa accessibile in Blasphemous solo a particolari condizioni, una volta battuti tre potenti boss; simbolo dell'ultima parola del potere della Chiesa e dell'insondabilità del volere del Miracolo, sprofonda sotto terra nell'arco dei mille anni che separano gli eventi del primo Blasphemous da quelli del seguito, trasformandosi in una delle rovine poste più in profondità del mondo di gioco. La Cattedrale di Siviglia è specialmente maestosa quando vista dall'interno. Con un'altezza di 42 metri, la navata centrale fa sentire gli esseri umani piccoli e insignificanti, dimostrando, nelle intenzioni degli architetti, lo schiacciante potere divino E a fare da ispirazione al lavoro di The Game Kitchen è sempre una chiesa gotica. I lavori per la costruzione della Cattedrale di Siviglia vennero intrapresi appena quindici anni dopo l'inizio di quelli per il Duomo di Milano. Costruita dove prima sorgeva l'antica moschea di Almohadi, la cattedrale divenne, una volta completata - e ci volle più di un secolo - la più grande chiesa del mondo dell'epoca, più grande di Hagia Sofia di Costantinopoli, che aveva mantenuto il primato per mille anni. Secondo la tradizione, gli architetti della cattedrale vollero costruire una chiesa così bella e così maestosa da spingere i visitatori a ritenere pazzi i suoi creatori. La navata centrale è alta 42 metri, le cappelle al suo interno sono ottanta: alla fine del XIX secolo, nella chiesa venivano dette più di cinquecento messe al giorno. Piena di arcate e di elementi architettonici che richiamano l'elevazione dell'animo umano verso Dio - e, al contempo, rendono piccolissimo il corpo mortale di chi attraversa quegli spazi - la Cattedrale di Siviglia fa davvero pensare a una follia dei suoi costruttori, autori di un'impresa collettiva che a noi contemporanei appare assolutamente impensabile. Nel mondo virtuale degli sviluppatori spagnoli, Madre delle Madri potrebbe essere considerata come una metafora del lavoro svolto da The Game Kitchen per la creazione di Blasphemous 2. Nel terzo numero del magazine A Profound Waste of Time, Tim Schafer - mente creativa dietro capolavori della storia del videogioco quali Psychonauts e Grim Fandango, oggi a capo di Double Fine Productions - ha discusso della sua avversione per la lettura delle recensioni dei suoi giochi, anche a causa della complessità emotiva, per un autore, insita nella gestione dei giudizi. Ecco, The Game Kitchen sembra avere fatto tesoro di ogni feedback dato da critici e giocatori nei confronti del primo Blasphemous, edificando la struttura ludica del seguito conservando tanti elementi del primo - l'ambientazione, le suggestioni provenienti dal culto cattolico, la narrazione enigmatica, il design spesso memorabile dei nemici - per migliorare gli aspetti critici, in particolare il sistema di combattimento e la gestione dell'esplorazione e della mappa di gioco, costruendo su Madre delle Madri un edificio ancora più maestoso, ricco, pieno di dettagli capaci di scolpirsi a lungo nella memoria dei giocatori. Lo stesso lavoro che i mastri architetti della Cattedrale di Siviglia fecero edificando la struttura sull'antica moschea di Almohadi: l'influenza dell'arte islamica in Andalusia è percepibile lì, come in molti altri luoghi di Siviglia, e il minareto e il cortile per le abluzioni - il "sahn" - sono stati preservati nel corso dei secoli.