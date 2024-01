ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060: la scheda grafica è ora in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060. Lo sconto segnalato è del 5% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 378.80€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di pochi euro. Il prodotto è venduto e spedito da ATDGROUP-IT. È disponibile anche una versione venduta e spedita da Amazon a un prezzo leggermente superiore, come potete vedere poco sotto.