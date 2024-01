Elden Ring: un giocatore sta eliminando tutti i boss usando un violino

Certo, l'esempio qui sotto non propone uno scontro particolarmente complicato e in linea di massima parte del lavoro sporco lo fa l'evocazione Lacrima Riflessa (che crea un clone del giocatore), ma si tratta comunque di un modo piuttosto complicato e originale di giocare. Se vi abbiamo incuriosito a questo indirizzo raggiungerete il canale Twitch di TiavioliGaming, dove troverete ulteriori clip delle sue imprese con il violino in Elden Ring.

Come possiamo vedere nella clip sottostante, il giocatore/musicista spagnolo ha in qualche modo convertito le corde dello strumento in azioni di gioco. Ad esempio, "pizzicando" quella del MI esegue gli attacchi veloci (quelli con R1 / RB per capirci), mentre quella del Sol è adibita alle schivate.

Altri modi fuori di testa per completare Elden Ring

Come detto in apertura, in realtà non è la prima e unica volta che vediamo qualcuno affrontare Elden Ring con controller non convenzionali. Rimanendo in ambito musicale, abbiamo visto i boss del gioco sconfitti tramite un'arpa, un pianoforte e la chitarra di Guitar Hero. Per non parlare poi di chi lo ha completato usando semplicemente la forza del pensiero.