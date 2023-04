Elden Ring: una streamer lo ha completato usando la forza del pensiero

La giocatrice e streamer perrikaryal è riuscita nell'impresa, più unica che rara, di completare Elden Ring utilizzando la forza del pensiero, tramite un sofisticato dispositivo che trasforma in input di gioco la sua attività cerebrale.

Quello usato da perrikaryal si tratta di un dispositivo di imaging cerebrale che monitora l'attività del suo cervello per poi convertire il tutto in comandi trasmessi al gioco. I movimenti del personaggio sono stati eseguiti con un classico controller, ma il resto, come attacchi e schivate è frutto della forza del pensiero della giocatrice.

Se pensate che si tratti tutto di una montatura, sappiate che invece questa tecnologia esiste davvero ed è protagonista anche di un approfondimento realizzato da GamesRadar che potrete leggere a questo indirizzo.

Senza perderci in tecnicismi, il dispositivo fondamentalmente è un elettroencefalogramma che rileva l'attività elettrica del cervello tramite dei sensori attaccati alla testa della streamer, che vengono resi conduttivi tramite una soluzione salina. Dopodiché parrykey ha sfruttato il tutto per assegnare "pensieri" specifici a determinati comandi del gioco.

Ad esempio, ha spiegato che per uno degli inpunt di attacco immagina di "spostare in avanti un oggetto molto pesante". E se ve lo state chiedendo, no, non è affatto semplice, dato che la streamer per imparare ad attaccare in questo modo ha impiegato decine e decine di ore.

Del resto abbiamo visto in passato altri giocatori che si sono cimentati in sfide assurde, come ad esempio completare due partite di Elden Ring simultaneamente da PC e da PS5, usare un pianoforte al posto del controller o dei comandi vocali, però la forza del pensiero proprio mancava all'appello.

Si tratta sicuramente di un'impresa notevole e chissà che magari non sarà un antipasto di come si evolveranno i classici dispositivi di input in futuro. Perrikaryal ha aggiunto che userà il dispositivo in futuro anche per altre sfide simili nel suo canale Twitch, incluso ovviamente il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring.

"Tenetevi forte per le prossime imprese: Mario Kart completamente a mani libere, Super Smash Bros. e il nuovo DLC Elden Ring", ha twittato perrikaryal. "Non è necessario nessun controller; tutto tramite controllo mentale. Presto lancerò anche un esperimento di isolamento psicologico in diretta su Twitch."