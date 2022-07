Elden Ring: un video mostra un giocatore completare il gioco utilizzando un pianoforte!

Cosa c'è di più appagante di terminare un bel gioco? Poche cose, soprattutto se questo è lungo e complesso come Elden Ring. Ma se c'è una cosa che dà più soddisfazione (immaginiamo, non siamo mai riusciti in imprese di questo tipo) è finire il tutto utilizzando un controller quantomeno originale. In questo caso stiamo parlando di Omunchkin13 che ha usato un vero e proprio pianoforte per portare a termine il capolavoro di FromSoftware.

Per completare l'impresa Omunchkin13 ha utilizzato il software Bome MIDI Translator per rimappare i tasti e collegarli al proprio strumento. A complicare il tutto c'è stato il fatto che il creator ha deciso di utilizzare la versione gratuita del software, che limita a 20 minuti il tempo massimo di utilizzo del software.

Una cosa che ha reso macchinosa e frammentata la partita. Per questo motivo Omunchkin13 ha deciso di creare un video con un collage dei momenti migliori e di pubblicarlo online (lo vedete in cima a questa notizia), per la gioia di coloro che hanno sudato 7 camicie per completarlo nella maniera più classica e semplice possibile.