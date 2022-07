Xbox Series X può far girare Windows 98 e tutti i classici giochi per il sistema operativo Microsoft

Il collettivo di malati di tecnologia di Digital Foundry è riuscita in un esperimento piuttosto interessate. Tutti diciamo da un po' di anni, infatti, che "le console sono ormai dei PC", ma raramente si è avuta una dimostrazione più lampante. Alex Battaglia, infatti, è riuscito a istallare Windows 98 direttamente su di una Xbox Series X. Con il sistema operativo di Microsoft a disposizione, poi, è stato un attimo far girare tutti i classici per PC disponibili all'epoca.

Per farlo, Digital Foundry ha dovuto installare l'emulatore "RetroArch" sulla console di ultima generazione di Microsoft. Farlo, secondo Battaglia, non è stato semplice, perché bisogna avere l'accesso come sviluppatore alla console, facendo parte del programma a pagamento Microsoft Partner.

Una volta ottenuto l'accesso alla console, DF ha usato RetroArch non per far girare i giochi, ma per installare Windows 98 sulla console e poi usare direttamente la sua interfaccia per giocare a classici del calibro di Quake 2, Half-Life e Command & Conquer.

Il video mostra poi una comparazione tra i giochi emulati da console e quelli originali fatti girare su di un PC dell'epoca. La versione console non riesce a stare al passo con l'originale (deve emulare il sistema operativo che poi fa girare il gioco), ma l'esperimento è comunque piuttosto impressionante.

Che ne dite?