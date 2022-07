Exoprimal: quattro ore circa di gameplay in video dal network test

Recentemente Capcom ha tenuto un network test di Exoprimal, da cui sono emersi molti video di gameplay, dalla durata complessiva di circa 4 ore. Quindi, se volete farvi un'idea del gioco, questa è l'occasione perfetta per vederlo in azione.

Capcom ha già pianificato altri due network test per le prossime settimane, che si terranno entrambi su Steam. Il secondo test sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo e si svolgerà il 25 luglio. Durerà sei ore. Il terzo, invece, il 7 agosto e durerà 24 ore.

L'obiettivo dei test, stando a Capcom, è quello di trovare problemi per sistemarli prima del lancio, così da migliorare la qualità del gioco. Quindi non viene garantita un'esperienza troppo rifinita.

Se volete provare a partecipare, potete registrarvi sul sito ufficiale.

Exoprimal è uno sparatutto in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S. Nonostante non abbia legami diretti con Dino Crisis (almeno stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo), nel team c'è anche Hiroyuki Kobayashi, storico autore del survival horror a base di dinosauri non più tanto estinti, che ha messo le mani anche nella serie Resident Evil, in quella Devil May Cry e in Dragon's Dogma.