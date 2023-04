THQ Nordic Digital Showcase 2023 annunciato con data e orario

THQ Nordic ha annunciato un nuovo showcase in cui presenterà giochi inediti e offrirà aggiornamenti su quelli già annunciati in precedenza. Segnatevi data e orario: l'appuntamento con il THQ Nordic Digital Showcase è fissato per l'11 agosto 2023 alle 21:00 italiane.

Stando ai dettagli ufficiali, durante il Digital Showcase di agosto ci saranno delle world premiere e aggiornamenti su titoli già svelati in precedenza, con Alone in the Dark, Outcast 2: A New Beginning e Trine 5: A Clockwork Conspiracy tra quelli confermati. La diretta inoltre sarà preceduta da uno pre-show condotto dall'etichetta HandyGames, una sussidiaria di THQ, che presenterà la sua line-up di titoli in uscita.

Di seguito trovate un breve teaser trailer dell'evento:

Potrete seguire lo showcase il giorno e l'orario indicato in precedenza sul canale ufficiali di THQ Nordic di YouTube, Twitch e Steam. Inoltre, siete invitati a seguire la diretta con la nostra redazione tramite il canale Twitch di Multiplayer.it. Chiaramente è lecito aspettarsi un evento ricco di novità e sorprese, quindi vale sicuramente la pena segnare la data sul calendario.