Monster Hunter Wilds: Ascendance svela nuovi dettagli sul Bracceleratore, draghi anziani e le novità del DLC

Capcom ha poi pubblicato un nuovo video degli sviluppatori, disponibile qui sotto con sottotitoli in italiano, in cui Ryozo Tsujimoto, storico producer della serie, e Takuro Hiraoka, game director dell'espansione, illustrano alcune delle principali novità e confermano l'avvio dei lavori sulla versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds .

Durante il Summer Game Fest è stata annunciata Ascendance , la "colossale espansione" di Monster Hunter Wilds in arrivo nel 2027.

Il grado Maestro, il Bracceleratore e il ritorno dei draghi anziani

Nel filmato, Tsujimoto spiega che la storia di Ascendance riprende direttamente dal finale del gioco base, introducendo nuove regioni, tra cui quella sospesa nei cieli mostrata nel trailer, nuovi mostri, nuove mosse per i cacciatori e le missioni del Grado Maestro (l'equivalente del rango G dei vecchi capitoli). Per accedere all'espansione sarà necessario possedere il gioco base e aver completato la missione a 7 stelle "Destarsi da un sogno".

Tsujimoto rivela inoltre che lo sviluppo di Ascendance è iniziato in parallelo agli aggiornamenti post‑lancio di Wilds, sotto la direzione di Takuro Hiraoka, veterano della serie fin dai tempi di Monster Hunter Portable 3rd e lead designer di Monster Hunter World: Iceborne.

I due confermano che la nuova area mostrata nel trailer si chiama Alture Fluttuanti, una regione composta da isole sospese sopra le rovine dell'antica civiltà di Wyveria. I cacciatori potranno raggiungerle planando con il Seikret sfruttando correnti ascensionali. La novità principale è il Bracceleratore, il guanto fiammeggiante visto nel trailer: si tratta di uno strumento che permette di potenziare temporaneamente attacchi, combo e movimenti e accedere a nuove mosse per ogni arma, ampliando la versatilità dei cacciatori.

Capcom non ha ancora rivelato il nome del nuovo wyvern volante mostrato nel trailer, né quello del drago anziano che appare nel finale. Tuttavia, la descrizione fornita dagli sviluppatori lascia pochi dubbi: si tratta quasi certamente del Lao‑Shan Lung, il gigantesco drago anziano introdotto nel primo Monster Hunter, noto per le missioni d'assedio in cui i giocatori devono fermarne l'avanzata inesorabile. Non sarà l'unico drago anziano: oltre al Kushala Daora visto nel trailer, Hiraoka ha anticipato che la trama di Ascendance ruoterà in modo significativo proprio attorno ai draghi anziani, grandi assenti nel gioco base.