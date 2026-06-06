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Il nuovo trailer di The Pines mostra il gameplay del gioco

Al Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer del gioco di ruolo horror The Pines, che ha mostrato il gameplay.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/06/2026
Il protagonista di The Pines

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026 è stato mostrato The Pines con un nuovo trailer di gameplay, gioco di ruolo horror che appare sempre più interessante e che potremo giocare nel 2027.

Il filmato ci fa assaggiare l'ambientazione e le atmosfere estremamente tese che la cararatterizzano. Mostra anche alcuni dei personaggi coinvolti in questo strano e disturbante mondo.

Dopo che un caso è rimasto irrisolto, l'ex detective Edward Walker è esausto e disperatamente in cerca di pace. Il suo terapeuta gli consiglia di recarsi a The Pines, un ritiro isolato che promette tranquillità, recupero e terapeuti in loco. Sembra il luogo perfetto per lasciarsi i problemi alle spalle. Ma non lo è. Sotto la sua superficie tranquilla, qualcosa proprio non va.

"The Pines" accoglie un'ampia varietà di persone di ogni estrazione sociale. Ognuna con la sua storia, i propri traumi, e dei segreti. Quella che, sulle prime, gli sembrava una comunità calda e accogliente, lentamente si rivela essere qualcosa di molto più inquietante.

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