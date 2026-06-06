Il remake di Arizona Sunshine porta il gioco VR sugli schermi di PC e console

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Arizona Sunshine, un remake del gioco VR in formato schermo piatto.
Le piattaforme di uscita sono PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.
Il trailer di Arizona Sunshine
Il video ci mostra il protagonista del gioco che fa a pezzi degli zombie con le proprie armi da fuoco. Il trailer ci racconta di un uomo bloccato in mezzo all'apocalisse, mentre cerca carta igienica e cerca qualcuno di ancora vivo, trovando solo un pastore tedesco.
Un amico però lo trova, grazie alla cooperativa online e a schermo condiviso per due giocatori. Il remake di Arizona Sunshine propone nuovi modi per giocare nell'assolata apocalisse zombie, "in terza persona, con azione esplosiva e un gameplay cooperativo accessibile".
Al momento non è presente una data di uscita, ma è segnalato come "in arrivo" su Steam. Diteci, avete giocato la versione VR? Vi interessa questo remake?
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