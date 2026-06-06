0

Il remake di Arizona Sunshine porta il gioco VR sugli schermi di PC e console

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026 c'è stato spazio per il trailer di Arizona Sunshine. Vediamo tutti i dettagli confermati per il gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/06/2026
Il protagonista di Arizona Sunshine che spara a uno zombie

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Arizona Sunshine, un remake del gioco VR in formato schermo piatto.

Le piattaforme di uscita sono PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer di Arizona Sunshine

Il video ci mostra il protagonista del gioco che fa a pezzi degli zombie con le proprie armi da fuoco. Il trailer ci racconta di un uomo bloccato in mezzo all'apocalisse, mentre cerca carta igienica e cerca qualcuno di ancora vivo, trovando solo un pastore tedesco.

Un amico però lo trova, grazie alla cooperativa online e a schermo condiviso per due giocatori. Il remake di Arizona Sunshine propone nuovi modi per giocare nell'assolata apocalisse zombie, "in terza persona, con azione esplosiva e un gameplay cooperativo accessibile".

Arizona Sunshine 2, la recensione dello sparatutto in VR ambientato in un'apocalisse zombie Arizona Sunshine 2, la recensione dello sparatutto in VR ambientato in un'apocalisse zombie

Al momento non è presente una data di uscita, ma è segnalato come "in arrivo" su Steam. Diteci, avete giocato la versione VR? Vi interessa questo remake?

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Summer Game Fest
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il remake di Arizona Sunshine porta il gioco VR sugli schermi di PC e console