Il remake di Arizona Sunshine porta il gioco VR sugli schermi di PC e console

Le piattaforme di uscita sono PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S .

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Arizona Sunshine , un remake del gioco VR in formato schermo piatto.

Il trailer di Arizona Sunshine

Il video ci mostra il protagonista del gioco che fa a pezzi degli zombie con le proprie armi da fuoco. Il trailer ci racconta di un uomo bloccato in mezzo all'apocalisse, mentre cerca carta igienica e cerca qualcuno di ancora vivo, trovando solo un pastore tedesco.

Un amico però lo trova, grazie alla cooperativa online e a schermo condiviso per due giocatori. Il remake di Arizona Sunshine propone nuovi modi per giocare nell'assolata apocalisse zombie, "in terza persona, con azione esplosiva e un gameplay cooperativo accessibile".

Al momento non è presente una data di uscita, ma è segnalato come "in arrivo" su Steam. Diteci, avete giocato la versione VR? Vi interessa questo remake?