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Little Nightmares 3 presenta l'espansione The Backstage con un trailer, arriverà tra pochi giorni

Little Nightmares 3 si espande con The Backstage, un nuovo capitolo ambientato nel lato oscuro del Carnevale: puzzle, segreti e atmosfere inquietanti in arrivo il 12 giugno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
I protagonisti di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
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In occasione del Future Games Show di giugno, Bandai Namco e Supermassive Games hanno presentato The Backstage, la prima espansione della storia di Little Nightmares 3.

Il DLC sarà disponibile dal 12 giugno su tutte le piattaforme, ovvero PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2. Di seguito trovate il trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.

Una nuova avventura da brividi

L'espansione porta i giocatori nel sottobosco del Carnevale, una nuova area inquietante e ricca di segreti. Bandai Namco la descrive come un viaggio "dietro le quinte", in un luogo dove alcuni misteri sarebbe meglio lasciarli nascosti dietro il sipario.

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The Backstage è incluso nel Pass di espansione, venduto al prezzo di 14,99 euro. Oltre a questo contenuto, il Pass comprende anche il set di costumi Ferryman, già disponibile, e una seconda espansione della storia, prevista tra ottobre e dicembre di quest'anno.

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