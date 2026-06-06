Little Nightmares 3 presenta l'espansione The Backstage con un trailer, arriverà tra pochi giorni

In occasione del Future Games Show di giugno, Bandai Namco e Supermassive Games hanno presentato The Backstage, la prima espansione della storia di Little Nightmares 3.

Il DLC sarà disponibile dal 12 giugno su tutte le piattaforme, ovvero PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2. Di seguito trovate il trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.