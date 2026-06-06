Enginefall si è mostrato in un nuovo trailer che ha annunciato un playtest in partenza

Si tratta di una sorta di shooter che aggiunge elementi di costruzione alle meccaniche classiche, oltre a inserire tutto all'interno di un'ambientazione veramente unica e molto interessante.

Presentato già circa un anno fa , Enginefall è un particolare sparatutto con ambientazione post-apocalittica che vede i giocatori scontrarsi a bordo di colossali treni che solcano una Terra ormai arida e priva di risorse, cercando di conquistare materiali e avanzare verso la prima classe.

Enginefall è tornato a farsi vedere in occasione del Future Games Show di giugno con un trailer del gameplay che ha anche annunciato il prossimo avvio di un playtest pubblico in grado di far provare a fondo le sue meccaniche.

Assalto al treno post-apocalittico

I giocatori dovranno partire dal fondo del colossale treno, dove si trovano le classi più povere, e cercare di combattere facendosi strada fino alle parti più avanzate dell'enorme veicolo, dove si trovano le classi più ricche.

Mentre si combatte, all'interno del treno Titano possiamo trovare anche tanti materiali e risorse per la costruzione di nuove armi, equipaggiamenti e sistemi di difesa, oltre a vere e proprie basi temporanee da utilizzare in maniera strategica.

"Enginefall è basato sull'interazione umana tra avversari e alleati. Assalta i treni coi tuoi amici, difendi le basi improvvisate, scontrati con altri giocatori per conquistare obiettivi e risorse chiave. Ogni singolo incontro potrebbe degenerare da una collaborazione a un conflitto in un attimo", si legge nella descrizione ufficiale.

Nel trailer viene anche annunciato il playtest che si svolgerà dal'8 al 22 giugno, con la possibilità di iscriversi direttamente dalla pagina ufficiale su Steam.