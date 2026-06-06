Dear Van Gogh ci farà scoprire il famoso artista in Sky: Figli della luce

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Dear Van Gogh , non un nuovo gioco ma un'esperienza interattiva ispirata all'artista costruita all'interno di Sky: Figli della luce .

Il trailer di Dear Van Gogh

Come spiegato dalla descrizione ufficiale del trailer, "Sky: Figli della luce sta lanciando un'esperienza a tema dedicata alla vita e alle opere di Vincent van Gogh. "Dear Van Gogh" include una galleria all'interno del gioco con alcune delle opere più celebri del leggendario artista".

L'esperienza interattiva e artistica potrà essere vissuta all'interno di Sky: Figli della luce a partire dal 17 luglio su tutte le piattaforme dove il gioco è disponibile, ovvero PC Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android.

Ricordiamo che Sky: Figli della luce è un MMO pacifico di thatgamecompany, autori di Flower e Journey.