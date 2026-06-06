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Dear Van Gogh ci farà scoprire il famoso artista in Sky: Figli della luce

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026 c'è stato spazio per il trailer di Dear Van Gogh, un'esperienza ispirata al famoso pittore che potremo vivere all'interno di Sky: Figli della luce.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/06/2026
Sky: Children Of The Light
Sky: Figli della Luce
Sky: Figli della Luce
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Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Dear Van Gogh, non un nuovo gioco ma un'esperienza interattiva ispirata all'artista costruita all'interno di Sky: Figli della luce.

Il trailer di Dear Van Gogh

Come spiegato dalla descrizione ufficiale del trailer, "Sky: Figli della luce sta lanciando un'esperienza a tema dedicata alla vita e alle opere di Vincent van Gogh. "Dear Van Gogh" include una galleria all'interno del gioco con alcune delle opere più celebri del leggendario artista".

L'esperienza interattiva e artistica potrà essere vissuta all'interno di Sky: Figli della luce a partire dal 17 luglio su tutte le piattaforme dove il gioco è disponibile, ovvero PC Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android.

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Ricordiamo che Sky: Figli della luce è un MMO pacifico di thatgamecompany, autori di Flower e Journey.

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