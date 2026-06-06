Il trailer del Future Games Show svela che Duskfade esce ad agosto

Nel corso del Future Games Show: Summer Showcase 2026 è stato mostrato un trailer del gioco di ruolo d'azione Duskfade per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, in uscita il 13 agosto 2026.

Il video ha mostrato anche il gameplay di questo intrigante titolo, tra combattimenti, dialoghi e boss.

Aiutate Zirian a salvare sua sorella dalle grinfie della Disperazione, ripristinando il tessuto del tempo e svelando i segreti dei Grandi Orologiai. Padroneggiate un mix di platform dinamico e combattimenti adrenalinici. Saltate, scattate, aggrappatevi e planate in un gameplay che guarda ai classici del genere.

Esplorate regni incredibili plasmati dai Grandi Orologiai, ricchi di misteri, magia, panorami mozzafiato e personaggi indimenticabili. Attraversate foreste eteree, abissi sottomarini, dune dorate e vette tra le nuvole: il mondo di Duskfade è vivo e pieno di segreti da scoprire.

Se vi interessa, su Steam è disponibile una demo che consente di provarlo.