Wardogs è stato mostrato con un trailer del gameplay al Future Games Show

Wardogs è stato mostrato con un trailer del gameplay durante il Future Games Show: lo sparatutto tattico da cento giocatori sviluppato da Bulkhead promette coinvolgenti scontri a fuoco, meccaniche di gestione delle risorse, veicoli militari, costruzione di basi e altro ancora.
Presente nella lista dei desideri di oltre 500.000 utenti, il gioco si focalizza in questa presentazione sulla modalità Control Zone, in cui i partecipanti sono distribuiti all'interno di tre squadre e si affrontano per conquistare e mantenere il controllo del campo di battaglia.
Contestualmente alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori di Bulkhead hanno aperto le iscrizioni al prossimo playtest di Wardogs, puntando a coinvolgere nuovamente la community per raccogliere feedback e osservazioni utili a perfezionare le numerose meccaniche che caratterizzano il titolo.
Secondo gli autori, i playtest rappresentano molto più di una semplice iniziativa promozionale: lo studio considera queste prove come un'occasione concreta per consentire ai giocatori di mettere sotto pressione i sistemi di gioco, individuare problemi, sperimentare situazioni impreviste e contribuire direttamente all'evoluzione dell'esperienza.
Sensazioni positive
In effetti, i precedenti playtest hanno prodotto sensazioni molto positive, con diversi giocatori che si sono detti entusiasti dell'impianto confezionato da Bulkhead, lodando la fluidità del gameplay e la quantità di idee nuove rispetto al genere degli sparatutto tattici.
Ad ogni modo, non è finita qui: Wardogs verrà presentato dagli sviluppatori con uno sguardo esteso e approfondito al gameplay, disponibile per tutti sul sito ufficiale del gioco.
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