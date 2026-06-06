Wardogs è stato mostrato con un trailer del gameplay al Future Games Show

Wardogs è stato mostrato con un trailer del gameplay durante il Future Games Show: lo sparatutto tattico da cento giocatori sviluppato da Bulkhead promette coinvolgenti scontri a fuoco, meccaniche di gestione delle risorse, veicoli militari, costruzione di basi e altro ancora.

Presente nella lista dei desideri di oltre 500.000 utenti, il gioco si focalizza in questa presentazione sulla modalità Control Zone, in cui i partecipanti sono distribuiti all'interno di tre squadre e si affrontano per conquistare e mantenere il controllo del campo di battaglia.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori di Bulkhead hanno aperto le iscrizioni al prossimo playtest di Wardogs, puntando a coinvolgere nuovamente la community per raccogliere feedback e osservazioni utili a perfezionare le numerose meccaniche che caratterizzano il titolo.

Secondo gli autori, i playtest rappresentano molto più di una semplice iniziativa promozionale: lo studio considera queste prove come un'occasione concreta per consentire ai giocatori di mettere sotto pressione i sistemi di gioco, individuare problemi, sperimentare situazioni impreviste e contribuire direttamente all'evoluzione dell'esperienza.