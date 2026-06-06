Cairn, l'espansione gratis On the Trail ha una data di uscita

Il contenuto sarà disponibile dal 13 agosto su PC e PS5 e sarà gratuito per tutti i giocatori . Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Le novità di On the Trail

Secondo gli sviluppatori, On the Trail introduce tre nuove location di arrampicata, Marco come nuovo personaggio giocabile con un stile di scalata unico, e una serie di crux inediti, tutti realizzati a mano dal team di level design. Il filmato offre un assaggio delle sfide che attendono i giocatori ad agosto.

Per chi non lo conoscesse, Cairn è un survival‑climber che unisce sopravvivenza e simulazione di arrampicata mentre il giocatore tenta di scalare una montagna considerata impossibile. Nei panni della professionista Aava, si affronta un'impresa estrema affidandosi solo alle proprie abilità e a pochi strumenti, gestendo con attenzione forza, resistenza e decisioni tattiche.

Il sistema di scalata è intuitivo ma sorprendentemente tecnico e realistico, richiedendo di valutare ogni appiglio, pianificare i movimenti e dosare le energie. Il tutto è arricchito da panorami mozzafiato, percorsi impegnativi e una struttura che rende ogni ascesa tesa e gratificante, offrendo un'esperienza originale nel panorama dei giochi di avventura.