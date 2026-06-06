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Cairn, l'espansione gratis On the Trail ha una data di uscita

Cairn si espande con On the Trail, aggiornamento gratuito in arrivo il 13 agosto: nuove location di arrampicata, un personaggio giocabile aggiuntivo e sfide inedite curate dal team di The Game Bakers.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Un'arrampicata che sta finendo male in Cairn
Cairn
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Approfittando della vetrina del Future Games Show estivo, The Game Bakers ha annunciato la data di uscita di On the Trail, la prima espansione di Cairn.

Il contenuto sarà disponibile dal 13 agosto su PC e PS5 e sarà gratuito per tutti i giocatori. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Le novità di On the Trail

Secondo gli sviluppatori, On the Trail introduce tre nuove location di arrampicata, Marco come nuovo personaggio giocabile con un stile di scalata unico, e una serie di crux inediti, tutti realizzati a mano dal team di level design. Il filmato offre un assaggio delle sfide che attendono i giocatori ad agosto.

Per chi non lo conoscesse, Cairn è un survival‑climber che unisce sopravvivenza e simulazione di arrampicata mentre il giocatore tenta di scalare una montagna considerata impossibile. Nei panni della professionista Aava, si affronta un'impresa estrema affidandosi solo alle proprie abilità e a pochi strumenti, gestendo con attenzione forza, resistenza e decisioni tattiche.

Cairn, la recensione del survival d'arrampicata che è una sfida contro se stessi Cairn, la recensione del survival d’arrampicata che è una sfida contro se stessi

Il sistema di scalata è intuitivo ma sorprendentemente tecnico e realistico, richiedendo di valutare ogni appiglio, pianificare i movimenti e dosare le energie. Il tutto è arricchito da panorami mozzafiato, percorsi impegnativi e una struttura che rende ogni ascesa tesa e gratificante, offrendo un'esperienza originale nel panorama dei giochi di avventura.

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