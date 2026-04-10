On the Trail: Deep Water è il primo DLC gratuito di Cairn, che ci farà tornare a scalare

Lo studio di sviluppo The Game Bakers ha annunciato On the Trail: Deep Water, il primo DLC gratuito per Cairn, simulatore di scalata dai toni intimisti che ci è piaciuto davvero tanto. L'espansione è attualmente in lavorazione e nasce dal desiderio, condiviso anche dalla community, di tornare "sulle pareti" e respirare ancora una volta l'atmosfera peculiare del gioco.