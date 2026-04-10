On the Trail: Deep Water è il primo DLC gratuito di Cairn, che ci farà tornare a scalare

Lo studio di sviluppo The Game Bakers ha annunciato On the Trail: Deep Water, il primo DLC gratuito per Cairn, simulatore di scalata dai toni intimisti che ci è piaciuto davvero tanto. L'espansione è attualmente in lavorazione e nasce dal desiderio, condiviso anche dalla community, di tornare "sulle pareti" e respirare ancora una volta l'atmosfera peculiare del gioco.
Altri DLC in arrivo, tutti gratis
Gli sviluppatori hanno anche spiegato che quella On the Trail sarà una serie di contenuti aggiuntivi gratuiti pensati per ampliare l'esperienza senza snaturarla. L'obiettivo dichiarato è di offrire nuove sfide e ambientazioni mantenendo intatta l'essenza di ciò che ha reso Cairn così amato.
Questo primo capitolo, Deep Water, introdurrà tre nuove aree, ognuna con percorsi inediti e problemi da risolvere liberamente, lasciando al giocatore ampia libertà di scelta su come procedere. A guidare l'esplorazione saranno ancora una volta le orme di una leggenda dell'alpinismo, filo conduttore dell'intera serie.
La novità principale è rappresentata dal cosiddetto "water soloing", che renderà possibile arrampicarsi sugli specchi d'acqua, eliminando le conseguenze delle cadute e rendendo l'esperienza più accessibile, ma non meno stimolante sul piano tecnico.
Gli sviluppatori hanno inoltre accennato alla presenza di "qualche altra sorpresa", i cui dettagli verranno svelati in un secondo momento.