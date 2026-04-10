CloverPit ha ricevuto a sorpresa il suo primo DLC: Unholy Fusion

Lo studio di sviluppo italiano Panik Arcade ha annunciato il lancio a sorpresa di Unholy Fusion, il primo DLC per la hit CloverPit, titolo capace di vendere milioni di copie, accompagnandolo con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.4, quest'ultimo completamente gratuito. La notizia arriva dall'evento Triple-i Initiative, dove è stato mostrato il trailer di lancio dell'espansione.
I nuovi contenuti
Il cuore del DLC, che costa soltanto 2,84 euro (2,56 in offerta lancio), è una nuova meccanica destinata a cambiare profondamente il gameplay: la "Surgery Machine", un dispositivo che permette di fondere tra loro i charm, trasformandoli in un unico oggetto più potente. Questa novità apre la strada a combinazioni ancora più estreme, con la possibilità di creare build decisamente fuori scala. Come sottolineano gli sviluppatori, se vi sembrava di aver già visto tutto ciò che il "pit" poteva offrire, "ripensateci".
Unholy Fusion introduce 30 "Fusion Charms", progettati per rivoluzionare completamente le strategie di gioco, insieme ad altri 11 charm aggiuntivi per ampliare ulteriormente le possibilità disponibili. A questi si affiancano quattro modificatori, sette "memory card" pensate per mettere alla prova lo stile dei giocatori e persino un finale segreto.
Parallelamente, anche chi non acquisterà il DLC potrà beneficiare delle novità dell'aggiornamento gratuito 1.4, che introduce le classifiche online. I giocatori potranno finalmente confrontare le loro performance in termini di efficacia delle build, con classifiche separate per modalità normale, difficile e per le versioni con o senza contenuti aggiuntivi.