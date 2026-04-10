Find X9 Ultra: OPPO svela il comparto fotografico e mostra i primi scatti ufficiali

In attesa del nuovo smartphone di OPPO, il Find X9 Ultra , l'azienda continua a svelare dettagli legati al comparto fotografico. Oltre ad aver rivelato le specifiche delle fotocamere con un post su X, ha anche condiviso alcuni scatti di prova che ci permettono di vedere lo smartphone direttamente all'opera. I risultati sembrano molto interessanti, quindi vediamo tutti i dettagli di seguito (l'immagine in evidenza è puramente indicativa).

Questo tipo di configurazione è sicuramente interessante. Vi mostriamo alcuni scatti di prova condivisi da OPPO e realizzati con l'obiettivo 10x (fateci sapere che ne pensate):

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Come vi abbiamo anticipato, OPPO ha rivelato le specifiche del comparto fotografico con un post su X. Si tratta di una composizione a quattro fotocamere, riepilogate di seguito:

Un comparto fotografico top

Da non dimenticare che l'azienda sta preparando una serie di teleconvertitori per consentire agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dello smartphone e delle sue fotocamere. Si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, almeno per ora, ma è innegabile l'impegno dell'azienda in questo segmento, con l'obiettivo di offrire agli utenti il massimo in termini di fotografia. Inoltre, su Weibo è stato condiviso un video in cui OPPO spiega nel dettaglio come sono state realizzate le fotocamere. Probabilmente non capirete tutto, non essendo tradotto, ma riuscirete comunque a comprendere il funzionamento tecnico.

I prodotti di OPPO

A tal proposito, in questo articolo vi spieghiamo meglio le innovazioni dell'azienda e le tecnologie utilizzate. Lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto tra pochissimi giorni, ovvero il 21 aprile, quindi non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli al riguardo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.