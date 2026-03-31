OPPO Find X9 Ultra: ecco la data di uscita del camera phone con zoom ottico 10x e nuovo sistema periscopico

OPPO ha finalmente svelato la data di uscita del nuovo Find X9 Ultra, modello di fascia alta che punta a rafforzare la strategia dell'azienda nel segmento degli smartphone orientati alla fotografia. Il dispositivo arriva in un contesto in cui i produttori cercano soluzioni sempre più sofisticate per superare i limiti fisici imposti dai moduli fotografici mobili.

La serie Find X è da tempo associata a innovazioni nel comparto imaging, e con questo nuovo modello OPPO sembra voler spingere ulteriormente su zoom e qualità ottica. Le informazioni diffuse dall'azienda delineano un progetto ambizioso, che combina interventi sull'hardware e sull'elaborazione delle immagini.