OPPO Find X9 Ultra: ecco la data di uscita del camera phone con zoom ottico 10x e nuovo sistema periscopico

OPPO ha finalmente svelato la data di uscita del nuovo Find X9 Ultra, modello di fascia alta che punta a rafforzare la strategia dell'azienda nel segmento degli smartphone orientati alla fotografia. Il dispositivo arriva in un contesto in cui i produttori cercano soluzioni sempre più sofisticate per superare i limiti fisici imposti dai moduli fotografici mobili.
La serie Find X è da tempo associata a innovazioni nel comparto imaging, e con questo nuovo modello OPPO sembra voler spingere ulteriormente su zoom e qualità ottica. Le informazioni diffuse dall'azienda delineano un progetto ambizioso, che combina interventi sull'hardware e sull'elaborazione delle immagini.
La data di uscita di OPPO Find X9 Ultra
Uno degli elementi centrali del Find X9 Ultra è il teleobiettivo sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Si tratta di un sensore da 50 MP dotato di zoom ottico 10x, accompagnato da uno zoom digitale che, secondo quanto dichiarato, mantiene una qualità paragonabile fino a 20x. La maggior parte degli smartphone attuali si ferma tra 4x e 5x di zoom ottico.
Per raggiungere questo risultato, OPPO ha lavorato su una nuova architettura periscopica basata su cinque riflessioni della luce. Questo schema ottico consente di aumentare la lunghezza focale mantenendo dimensioni compatte. L'azienda indica anche una riduzione del 30% nella lunghezza complessiva del modulo fotografico, fattore che permette di integrare il sistema senza incidere eccessivamente sullo spessore dello smartphone.
Accanto alla struttura ottica, viene introdotto il cosiddetto percorso ottico Pristine Optical Path. Il sistema utilizza un prisma composto da tre elementi separati da un diaframma su scala nanometrica e da una capsula d'aria. L'obiettivo è limitare dispersioni e interferenze, migliorando la qualità dei dati luminosi che raggiungono il sensore.
Un altro aspetto critico riguarda la stabilizzazione. Con livelli di zoom elevati, anche minimi movimenti possono compromettere la nitidezza dell'immagine. Per questo OPPO ha sviluppato un sistema basato su Sensor Shift, con un'escursione dichiarata tra le più ampie disponibili su smartphone. La soluzione dovrebbe contribuire a ottenere scatti più stabili anche in condizioni difficili.
Il comparto fotografico del Find X9 Ultra non si limita però al solo hardware. L'azienda parla di un insieme di tecniche di fotografia computazionale pensate per ottimizzare resa cromatica, gamma dinamica e gestione del dettaglio, in linea con l'evoluzione recente del settore. Per altre caratteristiche dello smartphone vi rimandiamo all'annuncio ufficiale dell'arrivo anche in Europa del nuovo flagship OPPO Find X9 Ultra.
E, a proposito di Europa, la data di uscita nel nostro continente è fissata al 21 aprile 2026.