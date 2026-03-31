TIC Festival 2026: a Terni quattro giorni dedicati alla comunicazione digitale e ai creator

Dal 9 al 12 aprile Terni ospita la quarta edizione del TIC Festival, manifestazione dedicata all'influencer marketing e alla comunicazione digitale. L'edizione 2026 è costruita attorno al tema dell'ascolto come strumento di relazione tra creator, pubblico e istituzioni.

Il programma prevede oltre 140 incontri con circa 250 ospiti distribuiti nei quattro giorni. Sul fronte dei creator digitali sono attesi Tudor Laurini in arte Klaus, youtuber con oltre 1,4 milioni di iscritti che ha mosso i primi passi proprio tra i gameplay su YouTube, Davide Patron, noto per i contenuti di divulgazione linguistica su TikTok, e Giulia Berettini in arte Acapodelglobo.

L'evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea, oltre al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ne garantisce la gratuità per il pubblico. Tra i media partner figurano Multiplayer.it, Movieplayer.it e Dissapore.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito.