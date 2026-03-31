Meta testa Instagram Plus: tra le novità anche le visualizzazioni anonime delle storie

Meta sta attualmente testando un piano a pagamento su Instagram, con alcune funzioni esclusive riservate agli abbonati. Questa versione premium è attualmente in fase di test in alcuni paesi, secondo quanto confermato dall'azienda a TechCrunch. Gli utenti potranno visualizzare le storie in anonimo, senza che chi le ha pubblicate lo sappia. Inoltre, gli autori di una storia possono sapere quante persone hanno rivisto il contenuto più volte. Vediamo tutti i dettagli e le funzioni.