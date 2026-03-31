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Meta testa Instagram Plus: tra le novità anche le visualizzazioni anonime delle storie

Il nuovo abbonamento premium, attualmente in fase di test, consente di vedere le storie in anonimo o di controllare quante persone hanno rivisto più volte un determinato contenuto.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   31/03/2026
Instagram

Meta sta attualmente testando un piano a pagamento su Instagram, con alcune funzioni esclusive riservate agli abbonati. Questa versione premium è attualmente in fase di test in alcuni paesi, secondo quanto confermato dall'azienda a TechCrunch. Gli utenti potranno visualizzare le storie in anonimo, senza che chi le ha pubblicate lo sappia. Inoltre, gli autori di una storia possono sapere quante persone hanno rivisto il contenuto più volte. Vediamo tutti i dettagli e le funzioni.

Come funziona il piano premium di Instagram

Come anticipato, questo abbonamento si chiama Instagram Plus. Due mesi fa erano già emerse le prime indiscrezioni su possibili nuovi abbonamenti su Facebook, WhatsApp e Instagram. Adesso, Meta ha iniziato a testare questa novità su Instagram. Tra le varie funzionalità c'è la possibilità di vedere una storia in anonimo, senza comparire nella lista delle visualizzazioni. Molto probabilmente si tratta di un'opzione da attivare o disattivare singolarmente.

Al tempo stesso, chi ha condiviso una storia può vedere quante persone hanno rivisto il contenuto, secondo quanto dichiarato da Meta a TechCrunch.

Storie di Instagram
Storie di Instagram

Tra le altre novità, è possibile creare un numero limitato di elenchi di destinatari per le storie. Si tratta quindi di una lista che differisce dagli "Amici più stretti" e potrete raggruppare diversi elenchi in base alla tipologia di follower. Inoltre, gli abbonati possono prolungare la durata delle storie di altre 24 ore, o metterle in evidenza fino a una volta alla settimana (quindi appariranno in primo piano nella sezione delle Storie per i follower).

Altre novità

Secondo quanto riportato, è possibile assegnare un "Superlike" animato alle storie. Inoltre, il creatore del contenuto può direttamente cercare il nome di un utente dall'elenco dei visualizzatori, senza dover scorrere l'intero elenco.

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Insomma, si tratta per ora di funzionalità riservate alle storie, ma probabilmente ne verranno aggiunte altre. Non sono stati specificati i prezzi, ma si parla di MX$39 in Messico (circa 1,95 €). Specifichiamo che questo abbonamento non ha niente a che fare con Meta Verified.

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