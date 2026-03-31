Meta testa Instagram Plus: tra le novità anche le visualizzazioni anonime delle storie

Meta sta attualmente testando un piano a pagamento su Instagram, con alcune funzioni esclusive riservate agli abbonati. Questa versione premium è attualmente in fase di test in alcuni paesi, secondo quanto confermato dall'azienda a TechCrunch. Gli utenti potranno visualizzare le storie in anonimo, senza che chi le ha pubblicate lo sappia. Inoltre, gli autori di una storia possono sapere quante persone hanno rivisto il contenuto più volte. Vediamo tutti i dettagli e le funzioni.
Altre novità
Secondo quanto riportato, è possibile assegnare un "Superlike" animato alle storie. Inoltre, il creatore del contenuto può direttamente cercare il nome di un utente dall'elenco dei visualizzatori, senza dover scorrere l'intero elenco.
Insomma, si tratta per ora di funzionalità riservate alle storie, ma probabilmente ne verranno aggiunte altre. Non sono stati specificati i prezzi, ma si parla di MX$39 in Messico (circa 1,95 €). Specifichiamo che questo abbonamento non ha niente a che fare con Meta Verified.