Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.0 che introduce una nuova modalità e migliorie

Nintendo ha pubblicato un nuovo e grosso aggiornamento per Mario Kart World che porta il gioco alla versione 1.6.0, introducendo tra l'altro una nuova modalità all'interno della battaglia, la Bob-omb Blast.
La questione era già emersa in effetti da degli indizi trapelati in precedenza che puntavano al ritorno di una modalità storica, e viene dunque definitivamente confermata: Mario Kart World amplia le sue modalità di gioco con l'aggiunta dell'opzione Bob-omb all'interno della modalità Battaglia, introducendo dunque un'ulteriore alternativa.
L'aggiornamento non si limita a questo, applicando anche diverse correzioni e miglioramenti, ma si tratta certamente dell'aggiunta più evidente tra quelle introdotte nell'update 1.6.0.
Tante migliorie applicate
La novità principale è dunque rappresentata dall'introduzione della modalità Bob-omb Blast all'opzione Battaglia, che consente di combattere con l'aggiunta di 10 Bob-omb da scaricare o lanciare sul campo di battaglia, introducendo dunque una particolare strategia.
Per il resto, gli altri elementi dell'aggiornamento sono soprattutto correzioni di bug e aggiustamenti al bilanciamento, come è possibile vedere guardando la lunga lista delle note ufficiali.
Tra gli aggiustamenti generali c'è una regolazione effettuata sul power-up Bullet Bill, che ora ha un raggio di sterzata incrementato e rende più facile tornare a seguire il percorso della pista dopo che il suo effetto svanisce, e viene ulteriormente regolata la velocità del veicolo durante la trasformazione.
Altri aggiustamenti riguardano poi l'utilizzo del boomerang e alcuni elementi legati alla probabilità di ottenere determinati oggetti attraverso i blocchi sul tracciato, oltre a una regolazione del periodo di invincibilità dopo uno scontro, che dipende anche dal peso del veicolo.
Per il resto, abbiamo visto di recente che Mario Kart World è il gioco più venduto su Nintendo Switch 2, in base ai dati forniti da Nintendo.