Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.0 che introduce una nuova modalità e migliorie

L'aggiornamento non si limita a questo, applicando anche diverse correzioni e miglioramenti , ma si tratta certamente dell'aggiunta più evidente tra quelle introdotte nell'update 1.6.0.

La questione era già emersa in effetti da degli indizi trapelati in precedenza che puntavano al ritorno di una modalità storica , e viene dunque definitivamente confermata: Mario Kart World amplia le sue modalità di gioco con l'aggiunta dell'opzione Bob-omb all'interno della modalità Battaglia , introducendo dunque un'ulteriore alternativa.

Nintendo ha pubblicato un nuovo e grosso aggiornamento per Mario Kart World che porta il gioco alla versione 1.6.0, introducendo tra l'altro una nuova modalità all'interno della battaglia, la Bob-omb Blast.

Tante migliorie applicate

La novità principale è dunque rappresentata dall'introduzione della modalità Bob-omb Blast all'opzione Battaglia, che consente di combattere con l'aggiunta di 10 Bob-omb da scaricare o lanciare sul campo di battaglia, introducendo dunque una particolare strategia.

Per il resto, gli altri elementi dell'aggiornamento sono soprattutto correzioni di bug e aggiustamenti al bilanciamento, come è possibile vedere guardando la lunga lista delle note ufficiali.

Tra gli aggiustamenti generali c'è una regolazione effettuata sul power-up Bullet Bill, che ora ha un raggio di sterzata incrementato e rende più facile tornare a seguire il percorso della pista dopo che il suo effetto svanisce, e viene ulteriormente regolata la velocità del veicolo durante la trasformazione.

Altri aggiustamenti riguardano poi l'utilizzo del boomerang e alcuni elementi legati alla probabilità di ottenere determinati oggetti attraverso i blocchi sul tracciato, oltre a una regolazione del periodo di invincibilità dopo uno scontro, che dipende anche dal peso del veicolo.

Per il resto, abbiamo visto di recente che Mario Kart World è il gioco più venduto su Nintendo Switch 2, in base ai dati forniti da Nintendo.