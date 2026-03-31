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Nintendo Switch 2: oggi è l'ultimo giorno per usare GameChat gratuitamente

Come era stato programmato, questo è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare la GameChat di Nintendo Switch 2 gratuitamente: diventerà parte di Nintendo Switch Online da domani.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/03/2026
Nintendo Switch 2

Come era stato già comunicato da tempo, oggi, 31 marzo, è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare gratuitamente la GameChat di Nintendo Switch 2, che da domani, 1 aprile, richiederà l'abbonamento a Nintendo Switch Online per poter essere usata.

Termina oggi il periodo caratterizzato dalla'"offerta di benvenuto" organizzato da Nintendo per il lancio della nuova console, che consentiva di utilizzare liberamente il sistema di comunicazione integrato in Nintendo Switch 2 attraverso il microfono della console, che da domani diventerà un elemento inserito all'interno dell'abbonamento.

Nelle ore scorse, Nintendo ha dunque confermato che la "campagna di prova di Game Chat" si concluderà oggi, dunque da domani, per utilizzare GameChat, sarà necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Un nuovo paywall

Considerando che la GameChat è sostanzialmente uno strumento da utilizzare durante le sessioni multiplayer, e che quest'ultimo è comunque soggetto solitamente a pagamento attraverso Nintendo Switch Online, la questione non risulta particolarmente sorprendente.

Tuttavia, bisogna notare come la chat vocale diventi a pagamento anche per quei titoli che hanno invece l'accesso gratuito al multiplayer, dunque si crea questo paywall aggiuntivo per utilizzare la comunicazione in alcuni giochi che, per il resto, sono gratuiti.

La GameChat di Nintendo Switch 2 è gestibile con l'app Filtro Famiglia e include una funzione di segnalazione La GameChat di Nintendo Switch 2 è gestibile con l'app Filtro Famiglia e include una funzione di segnalazione

La GameChat è una delle nuove caratteristiche introdotte da Nintendo Switch 2 come sistema di comunicazione vocale integrato per il multiplayer, accessibile premendo semplicemente il tasto "C" presente sul JoyCon destro, con un notevole passo avanti rispetto al macchinoso sistema di chat attraverso app specifica che caratterizzava invece il multiplayer di Nintendo Switch 1.

#Nintendo
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