Nintendo Switch 2: oggi è l'ultimo giorno per usare GameChat gratuitamente

Come era stato già comunicato da tempo, oggi, 31 marzo, è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare gratuitamente la GameChat di Nintendo Switch 2, che da domani, 1 aprile, richiederà l'abbonamento a Nintendo Switch Online per poter essere usata.
Termina oggi il periodo caratterizzato dalla'"offerta di benvenuto" organizzato da Nintendo per il lancio della nuova console, che consentiva di utilizzare liberamente il sistema di comunicazione integrato in Nintendo Switch 2 attraverso il microfono della console, che da domani diventerà un elemento inserito all'interno dell'abbonamento.
Nelle ore scorse, Nintendo ha dunque confermato che la "campagna di prova di Game Chat" si concluderà oggi, dunque da domani, per utilizzare GameChat, sarà necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online.