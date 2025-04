La GameChat di Nintendo Switch 2 è gestibile con l'app Filtro Famiglia e include una funzione di segnalazione

Come spiegato dal producer Kouchi Kawamoto, dal technical director Tetsuya Sasaki e dal director Takuhiro Dohta in un'intervista con GamesBeat, questa funzione includerà una funzione di segnalazione per gli utenti con atteggiamenti molesti e inopportuni e un genitore potrà gestirne vari parametri tramite l'app mobile per il Filtro Famiglia di Nintendo. Ad esempio, potrà decidere se e con quali persone sarà possibile avviare una chat.

La GameChat di Nintendo Switch 2 permette di avviare delle chat vocali, video e condividere la propria schermata di gioco con altri utenti. Si tratta di un qualcosa possibile su altre piattaforme ormai da anni e ora la casa di Kyoto ha deciso di mettersi in pari, ma sempre con la massima attenzione per quanto riguarda la sicurezza per i giocatori più giovani .

Le parole del team di Nintendo Switch 2

"Prima di tutto, in termini di sicurezza, GameChat è compatibile con l'applicazione di controllo parentale. I controlli parentali per i minori che utilizzeranno l'hardware possono essere impostati e controllati tramite l'app", ha detto Sasaki. "I minori potranno chattare solo con gli amici approvati dai genitori", ha aggiunto Kawamoto.

Viene spiegato, inoltre, che è possibile avviare una chat vocale o video solo con un utente nella propria lista amici, in modo da evitare situazioni in cui si viene adescati in una conversazione con dei completi sconosciuti.

"Quando si tratta di due soli adulti, è necessario che siano amici tra loro per poter chattare. Non vi troverete in una situazione in cui sarete inseriti in una chat con degli sconosciuti. È possibile importare i propri amici da Nintendo Switch e gestire varie opzioni, perché ci saranno sicuramente persone che amano chattare e persone che preferiscono non farlo", ha detto Dotha.

"Infine, se succede qualcosa, se si sta parlando con qualcuno con cui non si vuole chattare, c'è anche una funzione di segnalazione", ha aggiunto Kawamoto.

Vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei negozi dal 5 giugno al prezzo di 469 euro o di 509 euro con in bundle una copia digitale di Mario Kart World. Ecco cosa ne pensa la redazione di Multiplayer.it della nuova console.