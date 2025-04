Quante mappe e runner avrà Marathon? Bungie svela i contenuti al lancio

Classi e pass battaglia

Sempre inizialmente saranno disponibili sei classi di runner, di cui quattro sono state già svelate, ovvero Locus (soldato da prima linea), Blackbird (una sorta di scout con gadget per rivelare la posizione dei nemici), Glitch (una classe specializzata nel sabotare e disorientare i nemici) e Void (specialista nello stealth). Sarà possibile personalizzare ognuno di questi archetipi grazie a un sistema di progressione che permetterà nel tempo di sbloccare via via sempre più abilità.

Inoltre, è stato confermato che Marathon avrà una struttura a stagioni, con la Season 1 che inizierà subito al lancio, e i Pass Battaglia, caratteristiche del resto comuni a buona parte dei titoli live service sul mercato. Maggiori dettagli su come saranno strutturate le stagioni e i contenuti dei battle pass probabilmente arriveranno man mano che ci avvicineremo alla data di uscita, fissata al 23 settembre.

Come riportato sulle nostre pagine in una precedente notizia, Bungie ha svelato che Marathon non sarà un gioco free-to-play, bensì "premium" ma "non a prezzo pieno".