Rec Room fallisce economicamente e chiude: annunciata la data di disattivazione

Rec Room è di fatto fallito in termini economici e il team ha deciso di chiudere definitivamente la piattaforma, annunciando che questa verrà posta offline e disattivata l'1 giugno, nonostante avesse raggiunto negli anni una certa notorietà.
Il team responsabile, chiamato anch'esso Rec Room, non è riuscito a far diventare "economicamente profittevole" il software in questione, nonostante si tratti di un titolo che viene fruito regolarmente da una notevole quantità di utenti.
Di fatto, gli sviluppatori non sono riusciti a proporre un sistema di monetizzazione che fosse funzionale e ben accetto dagli utenti, i quali solitamente utilizzano la piattaforma in regime totalmente gratuito.
Uno spazio virtuale popolare ma non profittevole
Rec Room è una piattaforma online che consente di chattare e interagire con altri utenti all'interno di un ambiente 3D virtuale, nel quale è possibile anche prendere parte a diversi giochi e attività collaterali in multiplayer.
L'accesso è totalmente gratuito, ma all'interno di Rec Room c'è un sistema di micro-transazioni con valuta virtuale attraversi i token, che possono essere acquistati con denaro reale e spesi per comprare elementi cosmetici e altre personalizzazioni.
Rec Room aveva introdotto anche un abbonamento opzionale che consentiva diversi vantaggi al prezzo di 7,99$ al mese, con ricompense esclusive e altri benefit garantiti, ma a quanto pare la monetizzazione non è riuscita ad attecchire più di tanto all'interno della community.
Come risultato, il team ha deciso di chiudere Rec Room, con la disattivazione che avverrà l'1 giugno 2026: "Nonostante la popolarità raggiunta, non siamo mai riusciti a capire come trasformare Rec Room in un'attività redditizia nel lungo periodo", ha dichiarato il team.
"I nostri costi finivano sempre per superare i ricavi che generavamo. Abbiamo dedicato molto tempo a cercare un modo per far quadrare i conti. Tuttavia, a causa dei recenti cambiamenti nel mercato della realtà virtuale e delle difficoltà generali nel settore dei videogiochi, il percorso verso la redditività è diventato talmente arduo che abbiamo preso la difficile decisione di chiudere l'attività".
Rec Room aveva già licenziato metà del suo personale l'estate scorsa, e tutto questo nonostante avesse raggiunto una valutazione di 3,5 miliardi di dollari nel 2021 e si fosse assicurato anche notevoli finanziamenti, vista la crescita di popolarità della piattaforma.