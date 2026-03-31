Rec Room fallisce economicamente e chiude: annunciata la data di disattivazione

Di fatto, gli sviluppatori non sono riusciti a proporre un sistema di monetizzazione che fosse funzionale e ben accetto dagli utenti, i quali solitamente utilizzano la piattaforma in regime totalmente gratuito.

Rec Room è di fatto fallito in termini economici e il team ha deciso di chiudere definitivamente la piattaforma , annunciando che questa verrà posta offline e disattivata l'1 giugno, nonostante avesse raggiunto negli anni una certa notorietà.

Uno spazio virtuale popolare ma non profittevole

Rec Room è una piattaforma online che consente di chattare e interagire con altri utenti all'interno di un ambiente 3D virtuale, nel quale è possibile anche prendere parte a diversi giochi e attività collaterali in multiplayer.

Una delle attività in Rec Room

L'accesso è totalmente gratuito, ma all'interno di Rec Room c'è un sistema di micro-transazioni con valuta virtuale attraversi i token, che possono essere acquistati con denaro reale e spesi per comprare elementi cosmetici e altre personalizzazioni.

Rec Room aveva introdotto anche un abbonamento opzionale che consentiva diversi vantaggi al prezzo di 7,99$ al mese, con ricompense esclusive e altri benefit garantiti, ma a quanto pare la monetizzazione non è riuscita ad attecchire più di tanto all'interno della community.

Come risultato, il team ha deciso di chiudere Rec Room, con la disattivazione che avverrà l'1 giugno 2026: "Nonostante la popolarità raggiunta, non siamo mai riusciti a capire come trasformare Rec Room in un'attività redditizia nel lungo periodo", ha dichiarato il team.

"I nostri costi finivano sempre per superare i ricavi che generavamo. Abbiamo dedicato molto tempo a cercare un modo per far quadrare i conti. Tuttavia, a causa dei recenti cambiamenti nel mercato della realtà virtuale e delle difficoltà generali nel settore dei videogiochi, il percorso verso la redditività è diventato talmente arduo che abbiamo preso la difficile decisione di chiudere l'attività".

Rec Room aveva già licenziato metà del suo personale l'estate scorsa, e tutto questo nonostante avesse raggiunto una valutazione di 3,5 miliardi di dollari nel 2021 e si fosse assicurato anche notevoli finanziamenti, vista la crescita di popolarità della piattaforma.