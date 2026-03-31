The Long Dark riceve oggi l'Episodio 5 e ha ora una storia completa, ma il supporto non finisce

Quando venne lanciato in accesso anticipato, nel lontano 2014, The Long Dark era già uno dei survival più affascinanti e ben fatti sulla scena, nonostante anche all'epoca fossero parecchi i concorrenti, ma la mancanza di una storia si faceva sentire, come avevamo riferito nel primo provato .

La conclusione di un viaggio, ma non la fine di tutto

Il capo del team Hinterland, Raphael van Lierop, ha annunciato il lancio di Episodio 5: The Light at the End of All Things come la "conclusione di un lungo viaggio", ma questo non significa però che i lavori siano del tutto conclusi per The Long Dark.

"La conclusione di Wintermute e il completamento dell'Episodio Cinque segnano la fine di un'era per Hinterland. Finalmente potremo parlare più liberamente dei nostri progetti e delle nostre ambizioni per il futuro", ha scritto il capo di Hinterland.

"Alcuni di questi progetti riguardano lo sviluppo in corso di The Long Dark, altri riguardano il nostro lavoro su Blackfrost.

"Altri ancora riguardano progetti non ancora annunciati". Nonostante tutti questi lavori in corso, comunque, "Questa non è la fine dello sviluppo di The Long Dark", ha riferito van Lierop a Eurogamer.net.

"È la fine di questa fase dello sviluppo e la consideriamo una tappa fondamentale, oltre che il completamento e la consegna di ciò che avevamo promesso ai nostri fan anni fa. Quindi, non è la fine, ma è comunque una conclusione", con ulteriori informazioni su ciò che arriverà dopo che verranno diffuse nel prossimo periodo.

Ricordiamo peraltro che The Long Dark è da oggi disponibile anche su Xbox Game Pass.