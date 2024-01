Rec Room non arriverà su PlayStation VR2: non è economicamente proficuo, per gli sviluppatori

A colpire forse non è tanto la mancanza del gioco sulla piattaforma Sony, visto che si tratta di un titolo che non è indirizzato propriamente ai videogiocatori hardcore, quanto piuttosto la motivazione addotta dal team, ovvero il fatto che difficilmente tale versione potrebbe portare a recuperare i costi di sviluppo del port.

Rec Room è un gioco di tipo "social" sandbox che conta su una notevole quantità di utenti e piuttosto popolare in ambito PC, che ha avuto anche una versione per i visori VR ma che non arriverà su PlayStation VR2 , perché il team considera la conversione non economicamente giustificabile .

Rec Room va piuttosto bene su PC

Rec Room è una specie di Roblox social

Insomma, per gli sviluppatori di Rec Room è probabile che ci siano in giro troppi pochi PlayStation VR2 per consentire di guadagnare abbastanza dalle vendite del gioco per recuperare i costi di lavoro sul porting.

In effetti, Sony non ha più aggiornato sui dati di vendita di PlayStation VR2 praticamente da poco dopo il lancio della periferica, nonostante la compagnia abbia avuto modo, in diverse occasioni, di snocciolare dati di vendita impressionanti su PS5 e altri dispositivi, dunque l'idea che il visore non stia andando proprio alla grande sul mercato è emersa già da tempo.

È vero anche che Rec Room su console può essere considerato un gioco di nicchia, dunque è probabile che gli sviluppatori valutino semplicemente il fatto che il titolo possa non avere grande presa sul pubblico e la cosa potrebbe essere determinante a fronte di un lavoro "non semplice" di adattamento.

Nel frattempo, abbiamo saputo che Meta Quest ha nettamente battuto PlayStation VR2 come vendite su Amazon in autunno.