Mario Kart World, quasi il 30% di sconto su Instant Gaming sull'esclusiva per Switch 2

Tra le offerte più interessanti del momento su Instant Gaming c'è anche Mario Kart World per Switch 2 . Il nuovo episodio della storica serie racing Nintendo è disponibile in formato digitale a un prezzo sensibilmente più basso rispetto agli 80 euro richiesti sul Nintendo eShop. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Il costo su Instant Gaming è di 47,49€ IVA esclusa, che diventano 57,94€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 80€ e, considerando il prezzo finale IVA inclusa, il risparmio effettivo è del 27,6%. Uno sconto comunque rilevante per un gioco first party Nintendo, categoria che tende a mantenere prezzi elevati più a lungo rispetto alla media del mercato.

Il debutto di Mario Kart su Switch 2

Mario Kart World rappresenta il nuovo capitolo principale della serie e uno dei titoli di maggiore richiamo per la nuova console Nintendo. Come da tradizione, il gioco punta su gare immediate, multiplayer locale e online e un roster composto dai personaggi più iconici della casa di Kyoto.

Gli sconti consistenti sui titoli Nintendo non sono particolarmente frequenti, soprattutto nelle prime fasi di commercializzazione. Per chi ha già acquistato Switch 2 e intende recuperare uno dei giochi di punta della piattaforma, il prezzo attuale su Instant Gaming è tra i più interessanti disponibili. Qui trovate la nostra recensione del gioco.